Ледокол оснастят оборудованием из Чувашии

Ячейки в специальном морском исполнении отправятся сначала на верфь в Турцию, где строится ледокол-спасатель «Борис Лавров», затем вместе с ним — на службу в воды Арктики. Оборудование изготовлено на Чебоксарском электроаппаратном заводе. Сдача судна должна состояться в 2025 году.

Как сообщили в Минпромэнерго республики со ссылкой на пресс-службу завода, изделия прошли все необходимые испытания и уже отгружаются заказчику. Шкафы — из оцинкованного железа, покрыты тремя слоями порошковой краски, что защищает их от коррозии в морской среде. Все элементы сертифицированы Морским регистром. Выключатели и терминалы защиты — тоже производства ЧЭАЗ.

«Борис Лавров» предназначен для ледокольных операций при толщине льда до полутора метров, а также для аварийно-спасательного дежурства в районах судоходства, рыбного и нефтегазового промыслов. Судно окажет и техническую поддержку в местах, опасных для мореплавания, при добыче морепродуктов, и поможет терпящим бедствие судам, в том числе при пожарах.