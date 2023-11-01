Электротехнику из Чувашии принимал Петербург

В Санкт-Петербурге прошел презентационный день компаний ООО «НПП Бреслер» и ООО «Инбрэс». Бизнес-миссия организована центром кластерного развития Центра «Мой бизнес» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

Мероприятие собрало руководителей и специалистов различных энергетических организаций и учреждений региона. Чувашские компании представили свои передовые разработки, охватывающие весь спектр решений для энергетической отрасли. В частности, комплексы для регистрации и анализа аварийных событий, инновационные методы определения места повреждения в сетях. Также питерцам был интересен наш опыт внедрения и использования быстродействующего автоматического ввода резерва собственной разработки.

В ходе бизнес-миссии участники посетили площадку «Новоорловская» особой экономической зоны в Санкт-Петербурге, где в настоящее время проводится наладка оборудования производства БРЕСЛЕР.