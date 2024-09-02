Полиция просит откликнуться владельцев похищенных велосипедов

Автор: Ольга КазаковаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Детали от велосипедов злоумышленник выставлял на продажу через популярные интернет-сервисы. Фото УМВД России по г. Чебоксары

Как ни прятал, все равно достали

На крыше одного из многоэтажных домов по улице Мичмана Павлова в Чебоксарах полицейские нашли разобранные рамы украденных велосипедов.

Склад велозапчастей прямо под открытым небом правоохранители обнаружили во время оперативно-розыскных мероприятий. Как сообщили в УМВД России по г. Чебоксары, похититель двухколесного транспорта уже установлен. Детали злоумышленник выставлял на продажу через интернет. Теперь сотрудники полиции просят откликнуться владельцев велосипедов. Изображения рам транспортных средств можно найти в телеграм-канале УМВД России по г. Чебоксары и на официальном сайте ведомства. Опознавшим свое имущество нужно позвонить по телефонам 8-919-658-29-80 или 102.

Как отмечают сотрудники полиции, кража велосипедов — довольно распространенное явление. Часто их оставляют непристегнутыми на велозамок у подъездов или магазинов, чем и пользуются воришки.

Опубликовано: 19 сентября 2024 г.


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