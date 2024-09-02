На что идут детские деньги

С начала 2024 года Отделение Социального фонда России по Чувашии выдало более 3200 сертификатов на материнский капитал.

Более 95% семей частично или полностью распорядились такой господдержкой. Самым популярным направлением остается улучшение жилищных условий, сообщает пресс-служба ведомства. На покупку, строительство или реконструкцию жилья средства использовали более трех тысяч семей региона. На эти цели Отделением СФР по Чувашии было перечислено 1,9 млрд рублей. Востребована и ежемесячная выплата на ребенка до трех лет — на сегодняшний день 1208 семей являются ее получателями. Третье по популярности направление — образование (41,8 млн рублей по 808 заявлениям).

С 1 февраля размер маткапитала при рождении первого ребенка, начиная с 1 января 2020 года, составляет 630380,78 рублей. Столько же полагается семьям с двумя и более детьми, появившимися на свет до этого срока. Для семей, в которых с 1 января 2020 года родился второй ребенок, маткапитал дополнительно увеличивается на 202 643,96 рубля. Если малыш третий или последующий — сумма устанавливается в размере 833024,74 рубля (в случае, если ранее право на дополнительные меры господдержки семей с детьми не возникало).