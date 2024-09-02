Участники фестиваля «Папа фест» посадили саженцы кедра

Ростки потянулись к небу

Участники фестиваля «Папа фест» в Красноармейском муниципальном округе посадили саженцы кедра, поддержав Всероссийскую акцию «Семейный лес».

Среди богатой палитры мероприятий фестиваля был и мастер-класс, который дал старт осеннему этапу посадки деревьев. Небольшие росточки кедра разошлись по рукам моментально — каждый хотел укоренить игольчатую веточку, чтобы потом из нее вырос большой, статный красавец.

Глава Красноармейского округа Павел Семенов, открывая фестиваль, отметил значимость этого события для муниципалитета. Он поблагодарил региональное отделение Русского географического общества за организацию.

Символично, что республика приросла кедрами в Год семьи в России и Год экологической культуры и бережного природопользования в Чувашии. На семейном фестивале отмечен труд инициативных членов Русского географического общества.

Студентка Чебоксарского медицинского колледжа Ольга Семенова награждена благодарностью Минприроды и экологии Луганской Народной Республики за реализацию мероприятий Всероссийского эколого-просветительского проекта «Семейный лес» в ЛНР. А его главному организатору Анне Евграфовой вручили памятную табличку «Лучшие

геодинастии 2024 года».

На территории этнопарка посажено триста саженцев кедра. Исследованы четыре родника — в деревнях Васнары, Шупоси, Новые Игити и Задние Карыки. Торжественно открыта мемориальная доска в память о выдающемся чувашском ученом, почетном члене Русского географического общества, профессоре Юрии Архипове. Организаторы выразили надежду, что проведение семейных фестивалей станет доброй традицией.