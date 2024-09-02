Жители села Оринино Моргаушского округа благоустроили местный пруд

Инициатором этого благого дела стал Николай Васильев, которого поддержали другие активисты. У дружных мужчин дело спорилось — они полностью отремонтировали переход, укрепили сваркой лестницу, установили скамью. Тем временем женщины организовали горячее питание. Стало намного уютнее и привлекательнее. «Красиво, тихо, комфортно. Такое чувство, словно мы на берегу моря», — довольны сельчане.

Поддержали орининцы и Всероссийскую акцию «Вода России», которая проводится в рамках федеральной программы «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология». Они устроили экологический субботник и освободили прибрежную территорию пруда от мусора. «Своим примером мы показываем важность бережного отношения к природе и ее ресурсам», — подчеркнула начальник Орининского территориального отдела Валентина Пушкова.