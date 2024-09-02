Награда за неравнодушие

Стали известны итоги регионального этапа Международной премии в сфере добровольчества #МЫВМЕСТЕ. Из более 45 тыс. инициатив из всех регионов страны жюри отметило свыше 1700 проектов. От Чувашии было подано около 180 заявок, победителями признали 21 идею. С победой команды республики поздравил руководитель региона Олег Николаев. Среди проектов-победителей, в частности, инициативы, направленные на открытие Добро.Центров в округах, поддержку участников СВО, организацию мероприятий для детей и детей-сирот, молодежи, в том числе с особенностями здоровья. «Много и других достойных проектов. Желаю успешной реализации!» — порадовался Олег Николаев за активистов из Чувашии. Отметим, награда учреждена по поручению Президента России Владимира Путина. Премия проводится четвертый год при поддержке нацпроекта «Образование». Итоги федерального этапа премии подведут в День добровольца в России в декабре.