Банкиры дружат со спортом

Автор: Николай АрхиповВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Популяризация здорового образа жизни и физической культуры — не пустые слова для ПАО Сбербанк. Компания мотивирует своих работников активно заниматься спортом и участвовать в различных соревнованиях и турнирах.

«Сбербанк уже много лет выступает надежным партнером газеты «Советская Чувашия» и неизменно помогает проведению традиционной легкоатлетической эстафеты, проводимой под эгидой издания. Мы в целом уделяем много внимания развитию моды на спорт и здорового образа жизни в нашем регионе, — подчеркнула управляющий Чувашским отделением ПАО Сбербанк Анастасия Трутнева. — Вот уже 12 лет Сбер является бессменным организатором одного из крупнейших в Чувашии спортивных забегов «Зеленый марафон», поэтому для нас важно оказывать поддержку ключевым региональным проектам, разделяющим наши ценности».

Опубликовано: 5 сентября 2024 г.


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