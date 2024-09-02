Банкиры дружат со спортом

Популяризация здорового образа жизни и физической культуры — не пустые слова для ПАО Сбербанк. Компания мотивирует своих работников активно заниматься спортом и участвовать в различных соревнованиях и турнирах.

«Сбербанк уже много лет выступает надежным партнером газеты «Советская Чувашия» и неизменно помогает проведению традиционной легкоатлетической эстафеты, проводимой под эгидой издания. Мы в целом уделяем много внимания развитию моды на спорт и здорового образа жизни в нашем регионе, — подчеркнула управляющий Чувашским отделением ПАО Сбербанк Анастасия Трутнева. — Вот уже 12 лет Сбер является бессменным организатором одного из крупнейших в Чувашии спортивных забегов «Зеленый марафон», поэтому для нас важно оказывать поддержку ключевым региональным проектам, разделяющим наши ценности».