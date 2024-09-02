Обучение на ходу

В Чувашии создается цикл аудиоподкастов про историю и культуру родного края.

Проект под названием «Про народное вслух» разработан Централизованной клубной системой города Чебоксары, получил поддержку Фонда президентских грантов — 495 тыс. рублей. Контент будет сопровождаться дополнительными аудиоэффектами, предусмотрены различные жанры.

«Подкасты — хорошее вспомогательное средство обучения для детей и подростков. Их можно слушать «по ходу движения» вместо музыки и аудиокниг. Уверен, что контент, сочетающий в себе исторические факты и культурные особенности Чувашии, будет интересен и полезен школьникам. К тому же такие подкасты можно использовать и при создании туристических продуктов», — отметил министр экономического развития и имущественных отношений Чувашии Дмитрий Краснов, курирующий развитие социально ориентированных НКО в регионе.

Публикуется в рамках проекта «Духовное богатство», выходящего при поддержке Минцифры Чувашии