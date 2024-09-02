Проводят научные эксперименты с первого класса

В начальной общеобразовательной школе в Ядрине открыли первый в Чувашии агрокласс для младших школьников. В мини-лаборатории планируют знакомить ребят с сельским хозяйством. Площадка рассчитана на 275 детей.

«Уважение к труду аграриев в Чувашии прививаем с самого детства: за два года в республике открыто около 120 агролабораторий в сельских детских садах. Помимо этого, в каждом округе действуют профильные агроклассы в старшей школе. В Ядрине решили пойти дальше и создали дополнительное звено в цепочке ранней профориентации — агролабораторию для 1-4-х классов. Пример хороший для других аграрных муниципалитетов, надеюсь, он будет заразительным», — сказал посетивший новый класс вице-премьер — министр сельского хозяйства Чувашии Сергей Артамонов.

Как отмечают в ведомстве, идею открыть в школе агролабораторию предложили родители и педагоги. Для школьного «сельхозпроcтранства» приобрели оборудование для опытов и экспериментов, стеллажи для рассады, фитолампы, мебель, ноутбуки, садовый инвентарь, униформу для детей и цифровые микроскопы.

Проект реализовали по программе инициативного бюджетирования. По словам главы Ядринского округа Станислава Трофимова, в агроклассе будут проходить уроки труда и окружающего мира. На создание обучающего пространства выделили 1,77 млн рублей. В том числе республиканский бюджет предоставил 1 млн рублей, местный — порядка 600 тыс. рублей, еще около 100 тыс. рублей собрали из внебюджетных источников.

К слову, в Ядрине это уже вторая детская агролаборатория. Такую же в октябре прошлого года открыли в детском саду «Аленушка». Именно там многие младшеклашки получили навыки работы со «взрослыми» лабораторными приборами и провели свои первые научные исследования.

Работать с микроскопом младшеклашки умеют с детского сада. Фото cap.ru

Публикуется в рамках проекта «Путевка в жизнь для каждого ребенка», выходящего при поддержке Минцифры Чувашии