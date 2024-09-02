Теплица для деревьев

В республике оборудуют лесосеменной центр.

Новый объект создадут в Ибресинском лесничестве в Год экологической культуры и бережного природопользования. На эти цели из республиканского бюджета выделено 14 млн рублей.

Лесхоз округа уже имеет постоянные участки и маточные плантации сосны, в ближайшее время запланированы строительство теплицы с оборудованием и реконструкция существующей шишкосушилки. Приобретены обескрыливатель лесных семян ОВ-1 и автогидроподъемник. На днях была закуплена автоматическая линия точного высева семян MOSA GREEN.

Природный пожар, вырубка могут значительно сократить площадь лесов, что пагубно скажется на экологической обстановке. Поэтому такое направление, как лесное семеноводство, нужно постоянно развивать, подчеркивают в Минприроды Чувашии. Лесосеменной центр, куда входят объекты единого генетико-селекционного комплекса и сопутствующей инфраструктуры, обеспечит потребности в семенном и посадочном материале.