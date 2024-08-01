Почему губят безответных «трудяг»?

Известная болгарская целительница Ванга предсказала, что человечество исчезнет, когда погибнут все пчелы на Земле. 16 июля 2024 одно из крупных сельхозпредприятий произвело обработку рапсовых полей в районе территориальных отделов Тогаево и Эльбарусово химическим препаратом «Брейк» и, возможно, другими пестицидами. Это привело к массовой гибели летных пчел в личных подсобных хозяйствах и пасеках близлежащих сельских поселений. И не удивительно, ведь, по словам агронома предприятия, использовались препараты 2 класса опасности для человека и 1 класса опасности для пчел…
Многие пчеловоды обращались на предприятие, сообщая о губительных последствиях проведенной обработки. Однако это не остановило. 22 или 23 июля была проведена обработка полей возле Атлашево, что привело к практически полной гибели летных пчел в районе сельских поселений Большое и Малое Камаево, Кочино, Анаткасы, Шоршелы. В общей сложности пропали практически все летные пчелы на более 50 пасеках Мариинско-Посадского округа.
Почему же так опасны обработки ядохимикатами, которые производят крупные агропромышленные комплексы? Пчелиная семья состоит почти на 60% из летной пчелы, остальные — это молодые пчелы. Летная пчела — самая главная. Ее задача доставить корм для семьи. Рабочие пчелы не для себя ведь мед таскают. Они умрут раньше, чем этот мед понадобится. Они работают на благо будущего. И вот при обработке гибнут эти летные пчелы. Это как во время войны — поубивать всех мужчин и женщин работоспособного возраста. Кто останется? Беспомощные создания, которые будут обречены на гибель. Оставшиеся в живых не смогут себя обеспечить.
Пчеловоды, конечно, делают что могут: подсаживают рабочих пчел из другого улья, подкармливают сахарным сиропом, пытаются восстановить семью огромными трудами. А на следующий год ее опять травят, история повторяется!.. Почему люди так безжалостно относятся к земле, на которой живут, почему не берегут природу родного края, уничтожают птиц, насекомых и животных?
Зина Андреева,
жительница деревни Эльбарусово, Мариинско-Посадский округ
Компетентно
И аграрии обязаны беречь пчел
Автор письма поднимает острый вопрос, возникший между пчеловодами республики и сельхозпроизводителями. Итоги этого противостояния за нынешнее лето подчас печальные.
В семи районах республики пострадали более 4500 пчелосемей, из них около половины погибли. Недополучено более 100 тонн товарного меда, 4,5 тонны воска и другой отраслевой продукции. В среднем материальный ущерб от одной погибшей пчелосемьи и недополученной отраслевой продукции составляет не менее 30 тыс. рублей, не говоря о моральном ущербе сельского жителя, пчеловода, для которого пчелы — это источник жизни и ничем не восполнимая потеря. Только в июле текущего года в Мариинско-Посадском округе пострадало 1450 пчелосемей.
От себя также добавлю, что это еще и потеря плодородия почвы, болезни людей, разрушение экосистемы (загрязнение пестицидами или химикатами почвы, воды, гибель пчел и опылителей всех видов, диких животных, птиц, млекопитающих). К примеру, уже сегодня в Цивильском округе в радиусе 10 км от земель, где выращивается рапс, пчел практически не осталось. Неоднократные встречи с местным фермером А. Хорошавиным ситуацию не изменили — поля так же продолжают поливать «химией».
Основной из причин, приводящих к гибели пчелосемей или сильному их ослаблению за счет потери летных фуражных пчел, является невыполнение, а порой полное игнорирование сельхозпроизводителями статьи 16 Федерального закона «О пчеловодстве РФ» от 30.12.2020 года. Она обязывает не позднее чем за три дня до проведения работ по применению пестицидов и агрохимикатов обеспечить доведение информации об этом через СМИ до жителей населенных пунктов, расположенных на расстоянии до 7 км границ от запланированных к обработке земельных участков.
Информация о запланированных работах по применению пестицидов и ядохимикатов должна содержать всю полноту сведений по обработке. А именно — сроки и способы проведения работ, границы запланированных к обработке пестицидами и агрохимикатами земельных участков, наименование пестицидов и агрохимикатов, классы их опасности, сведения об их опасных свойствах для пчел, рекомендуемые сроки изоляции пчел.
Почему же к оповещениям о предстоящих работах сельхозпроизводители относятся так безответственно? Причин тут много, они как объективного, так и субъективного характера. Одни не придают значения требованию закона. Другие не знают, как сделать так, чтобы полная информация дошла до всех пчеловодов населенного пункта, попадающего в радиус 7 км от обрабатываемых участков. Независимо, есть ли у пчеловода санитарно-ветеринарный паспорт или нет. Сегодня необходимая информация для пчеловодов передается лишь через районные газеты, которые многие не выписывают. Наконец, просто игнорируется необходимость оповещения о предстоящих обработках, исходя от личного «я» — моя земля, что хочу, то и ворочу. Привычка не заморачиваться лишними хлопотами здесь работает.
И все же — даже в условиях своевременного оповещения о предстоящих обработках пчеловодам избежать отравления и сохранить пчелосемьи крайне трудно. Судите сами. При применении в обработках пестицидов 1 класса опасности для пчел изолировать их от вылета необходимо на пять-шесть дней, 2 класса опасности — от двух до четырех дней. А обработка культур осуществляется в течение всего вегетационного периода растения. По сути, изолировать пчел необходимо чуть ли не до одного месяца. Если это время совпадает с периодом основного медосбора, либо стоит жаркая погода, то в этом случае пчеловод остается без продукции, либо с высокой вероятностью, что пчелы у него в условиях жары в ульях просто «запарятся» и погибнут.
Скажете, надо тогда временно вывозить пчел… Но куда, на чьи земли, и кто за ними там будет присматривать? А надо к тому же заметить, что 90% пчеловодов по возрасту — это достаточно взрослые и пожилые люди.
Сегодня из-за того, что рапс выгоден сельхозпроизводителю, ради экономической кратковременной выгоды уничтожают медоносную пчелу и других опылителей, которые обеспечивают урожайность, качество и сортность того же рапса. Мнение пчеловодов всех регионов РФ, равно и нашей республики, едино — необходимо переходить на более безопасные агрохимикаты. На 3-й класс, либо на биологические препараты, к примеру — лепидоцид, который по ценам не выше других химических аналогов.
Скажу больше: в республике есть фермеры по выращиванию рапса, использующие в обработках пестициды высокой опасности. Но одно-, двухкратные обработки они проводят до и после цветения рапса, тем самым не травят пчел. В условиях безысходности пчеловоды сегодня обращаются в профильные и надзорные органы за помощью. Хочется надеяться — этот голос будет услышан.
Геннадий Максимов,
заместитель генерального директора ОАО «Агентство по пчеловодству», кандидат сельскохозяйственных наук, заслуженный работник сельского хозяйства РФ