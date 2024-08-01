Почему губят безответных «трудяг»?

Известная болгарская целительница Ванга предсказала, что человечество исчезнет, когда погибнут все пчелы на Земле. 16 июля 2024 одно из крупных сельхозпредприятий произвело обработку рапсовых полей в районе территориальных отделов Тогаево и Эльбарусово химическим препаратом «Брейк» и, возможно, другими пестицидами. Это привело к массовой гибели летных пчел в личных подсобных хозяйствах и пасеках близлежащих сельских поселений. И не удивительно, ведь, по словам агронома предприятия, использовались препараты 2 класса опасности для человека и 1 класса опасности для пчел…

Многие пчеловоды обращались на предприятие, сообщая о губительных последствиях проведенной обработки. Однако это не остановило. 22 или 23 июля была проведена обработка полей возле Атлашево, что привело к практически полной гибели летных пчел в районе сельских поселений Большое и Малое Камаево, Кочино, Анаткасы, Шоршелы. В общей сложности пропали практически все летные пчелы на более 50 пасеках Мариинско-Посадского округа.

Почему же так опасны обработки ядохимикатами, которые производят крупные агропромышленные комплексы? Пчелиная семья состоит почти на 60% из летной пчелы, остальные — это молодые пчелы. Летная пчела — самая главная. Ее задача доставить корм для семьи. Рабочие пчелы не для себя ведь мед таскают. Они умрут раньше, чем этот мед понадобится. Они работают на благо будущего. И вот при обработке гибнут эти летные пчелы. Это как во время войны — поубивать всех мужчин и женщин работоспособного возраста. Кто останется? Беспомощные создания, которые будут обречены на гибель. Оставшиеся в живых не смогут себя обеспечить.

Пчеловоды, конечно, делают что могут: подсаживают рабочих пчел из другого улья, подкармливают сахарным сиропом, пытаются восстановить семью огромными трудами. А на следующий год ее опять травят, история повторяется!.. Почему люди так безжалостно относятся к земле, на которой живут, почему не берегут природу родного края, уничтожают птиц, насекомых и животных?

Зина Андреева,

жительница деревни Эльбарусово, Мариинско-Посадский округ