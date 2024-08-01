Сдача объекта требует времени

Строительство и ремонт образовательных учреждений — на контроле народных избранников.

Перед началом нового учебного года депутаты Госсовета Чувашии по поручению спикера парламента Леонида Черкесова проверили ряд школ в Чебоксарах и Новочебоксарске.

Возглавила выездную комиссию председатель комитета по социальной политике, национальным вопросам Ольга Петрова. Компанию депутатскому «десанту» составили руководитель Контрольно-счетной палаты Светлана Аристова, представители профильных министерств и городских администраций.

Первым делом проверили готовность к началу учебного года новой школы на полторы тысячи мест в чебоксарском микрорайоне «Университет-2». По словам гендиректора компании «ТУС», депутата Госсовета Николая Угаслова, строительно-монтажные работы скоро завершатся. Завозится учебное оборудование, чистоту в здании наводит клининговая компания. Идет процесс сдачи учреждения — довольно сложный этап, поскольку получение всех разрешительных документаций требует времени.

Депутаты отметили, что в новой школе созданы условия не только для обучения, но и занятий спортом. Есть тут и бассейн, и спортзалы, и игровые площадки на прилегающей территории. Кроме того, учебное заведение находится рядом с корпусом Чувашского государственного университета, а значит, можно будет активно сотрудничать с вузом.

Побывали народные избранники и в 48-й школе Чебоксар, где все еще не завершено благоустройство. Сейчас бы самое время педколлективу готовиться к торжественным линейкам, но мешает продолжающаяся стройка. Между тем местная детвора ждет не дождется, когда откроют обновленный стадион и спортплощадки. Объем выполненных работ пока составляет 75%.

Посетили депутаты также 19-ю и 13-ю школы Новочебоксарска. В обеих обновляются спортивные залы в рамках региональной программы «Успех каждого ребенка», а в последней к тому же идет капитальный ремонт. Срок сдачи — 1 ноября 2024 года. Работы выполнены на 60%, к ноябрю они должны быть завершены.

«Детально изучили, как сегодня реализуются госпрограммы по строительству и модернизации объектов образования. Проблемные — взяли на депутатский контроль. Вместе с представителями профильных министерств и администраций городов будем отслеживать ход работ», — подвела итоги поездки заместитель Председателя Госсовета Чувашии Ольга Петрова.

Депутаты осмотрели новую школу в чебоксарском микрорайоне «Университет-2», которой пока еще предстоит приемка. Фото cap.ru