Победу помнят, победу ждут

Следующий год в Чувашии пройдет под знаком патриотизма.

Вот уже 11 лет в республике существует традиция посвящать наступивший год той или иной теме, волнующей всех и каждого. Первой ласточкой тематического календаря стал Год семьи. В центре всеобщего внимания в разные периоды жизни республики были и здоровый образ жизни, и культура, и космонавтика, и важные события в летописи республики. Удостаивались такой чести также люди труда, выдающиеся земляки, молодежь, дети и родители. Нынче у всех на устах экология и бережное отношение к природе. А тема следующего года обсуждалась на днях на заседании Общественного совета при Главе Чувашии.

В честь наших воинов

Решение о проведении тематического года руководитель региона, как правило, принимает совместно с жителями. Как сообщила председатель Общественного совета Наталия Партасова, свои идеи по тематике будущего года в совещательный орган направили все муниципальные образования.

Большей частью представители общественности выступили за отражение темы патриотизма. Также предлагалось посвятить 2025 год физической культуре и спорту, сохранению традиций и семейных ценностей, охране здоровья.

Глава Чувашии Олег Николаев согласился с мнением большинства провести следующий год под знаком Победы. Вся страна будет отмечать 80-летие Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, напомнил он. Выбранная тематика и все, что с ней связано, значимы как для подрастающего поколения, так и для ветеранов и нынешних воинов, ведущих борьбу с неонацистами.

«Верим, что и специальная военная операция закончится победой. Мы все делаем для этого», — сказал Николаев.

По мнению общественников, выбранная тема объединит большой пласт явлений и событий, так или иначе связанных с любовью к Родине. Даже те мероприятия, которые проводились в последние годы, по сути, являлись составляющими патриотизма, отражали победу в различных направлениях нашей деятельности — отметил Глава региона. Это и вопросы воспитания детей, сохранения памяти о героях войны и тружениках, внесших вклад в развитие страны и республики. Все полезные наработки предложено взять на вооружение, поручено найти и новые подходы для воплощения будущих мероприятий.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ НАТАЛИЯ ПАРТАСОВА, председатель Общественного совета при Главе Чувашии: «2025 год станет символом мужества и преданности Отечеству. Мы будем помнить и чтить подвиги наших героев, которые несут на себе тяжелое бремя защиты нашей Родины».

Для удобства пассажиров

Обсудили на заседании Общественного совета и другие важные вопросы. Один из них — развитие транспортной инфраструктуры в Чебоксарах.

В ближайшие годы в столице республики запланировано более десятка разных проектов, нацеленных на совершенствование дорожной сети. Общая протяженность построенных и реконструированных магистралей составит 34 км, на что направят порядка 32 млрд рублей. Часть приоритетных задач будет выполняться в рамках концепции развития Чебоксарской агломерации.

Олег Николаев напомнил, что мастер-план, паспорт комплексного развития транспортной структуры и другие программы разрабатывались буквально в последние годы, поскольку по части инфраструктуры назрели серьезные проблемы. «Непонятно как были организованы сети дорог и транспортных линий, наблюдалось сумасшедшее количество пересечений, особенно в центре города», — заметил руководитель региона.

На сегодня определен оптимальный перечень маршрутов, обеспечивающих пропускную способность пассажиров с учетом развития жилых кварталов. Все это отражено в документах стратегического планирования, сообщил Глава Чувашии. Включены в них также маршруты магистральные, подвозные и прочие. Разработаны и утверждены требования к подвижному составу по безопасности и экологичности.

Конечно, на улучшение инфраструктуры нужно время, согласился Николаев — дороги за один день не построить, да и с перевозчиками не все сразу складывается. Поддержал он и мнение экспертов о том, что нужно стимулировать граждан пользоваться общественным транспортом.

Среди основных направлений развития транспортной инфраструктуры Чебоксарской агломерации значатся строительство дублера Марпосадского шоссе и его реконструкция. Планируется расширить дорогу до трех полос в каждую сторону. В перспективе рассматриваются проекты по возведению третьего транспортного полукольца, обновлению Канашского шоссе и созданию его дублера.

ДОСЛОВНО ОЛЕГ НИКОЛАЕВ, Глава Чувашии: «Вместе мы движемся к улучшению транспортной системы Чувашии, хоть и осознаем, что не все можно сделать быстро. Наша цель — обеспечить безопасность и удобство для каждого жителя».

Как доложил руководитель Минтранса Чувашии Максим Петров, завершен первый этап капремонта Марпосадского шоссе (имеется в виду дорога от Складского проезда до проезда Машиностроителей). В 2025 году будет реконструирован участок до остановки общественного транспорта «Гремячево», а в последующем дорожные работы растянутся до проспекта Тракторостроителей и автодороги «Вятка». Для ремонта последних объектов нужно еще разработать проектно-сметную документацию. Намечено, по словам министра, тоже поэтапно соорудить транспортные развязки на Горьковском повороте, в поселке Лапсары, на восточном подъезде к Чебоксарам от трассы М-7, на пересечении улиц Б. Хмельницкого и Фучика.

Для удобства пассажиров оптимизируются маршруты, корректируется график движения, а также внедряются интеллектуальные транспортные системы по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», сообщил Петров. Так, в октябре завершат обновление 31 светофора, установку 68 детекторов транспорта и 23 купольных камер телеобзора. Продолжится эта работа и дальше, причем не только в Чебоксарах, но и в Новочебоксарске.

Озвучены на совещании и проблемные моменты. Так, глава столичной мэрии Владимир Доброхотов посетовал на то, что имеются сложности с заездами-выездами в молодых микрорайонах — «Радужный», «Солнечный», «Садовый», «Новый город», «Университет», «Волжский-3», «Финская долина», «Байконур», «Серебряные ключи (Грязевская стрелка)». По словам руководителя администрации, застройщики предусматривают узкие дороги без учета дальнейшего расширения микрорайона и часто делают только один заезд-выезд с двумя полосами общей шириной до семи метров. Хотя при разработке проектов планировки и межевания застраиваемых микрорайонов изначально закладывалось больше таких «веток».

Вот и зимой трудно убирать такие дороги: крупногабаритная специализированная техника часто не может нормально развернуться, отсюда пробки и заторы. Для решения вопроса пока предусмотрено изменить «геометрию» пересечения улиц Ленинского комсомола, Асламаса и проспекта Тракторостроителей на классический перекресток с изменением режима работы светофора. Преобразования ждут и ряд других транспортных развязок, где имеются такие же проблемы, уведомил Доброхотов.

Под наблюдением «айтишников»

Поговорили на совещании и о подготовке к Единому дню голосования 8 сентября. Как рассказала руководитель Штаба общественного наблюдения за выборами в Чувашии, член Общественной палаты России Елена Кузьмина, в республике пройдет девять избирательных кампаний на 188 избирательных участках. К этому времени подготовят независимых наблюдателей, которые будут следить, чтобы все прошло законно.

«Важно обеспечить избирательное право граждан, предоставив все имеющиеся формы, в том числе возможность изъявить свою волю с помощью дистанционного электронного голосования», — подчеркнул Олег Николаев.

К слову, за проведением ДЭГ тоже будут присматривать общественные наблюдатели, прошедшие специальные курсы.

«Для нас это направление не новое, — сказала Елена Кузьмина. — Опыт наработан на мартовских выборах. Среди наших наблюдателей в основном представители IT-сферы. Они детально просматривают действия системы: от загрузки бюллетеней до расшифровки голосов, получения протокола и направления результатов голосования в комиссии».

Как и по всей России, в Чувашии всегда торжественно и душевно отмечают День Победы. Такими же яркими событиями будет наполнен в республике весь 2025 год. Фото из архива редакции