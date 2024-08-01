COVID-19: цифры и факты

По данным стопкоронавирус.рф, на 27 августа в Чувашии зарегистрирован 131 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии COVID-19 заболели 125826 жителей республики, умерли 4769.
Опубликовано: 28 августа 2024 г.
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