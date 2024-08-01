Для уютных встреч по-соседски

Автор: Ольга КазаковаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

До конца 2025 года преобразятся общественные пространства в двух малых городах Чувашии.

Цивильск и Ядрин стали победителями IX Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в категории «Малые города с численностью населения до 20 тысяч человек». На реализацию идей по благоустройству населенные пункты получат федеральные гранты по 70,8 млн рублей.

Награды представителям Чувашии вручил в Калуге министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин, где на днях чествовали лауреатов. Как отмечают в пресс-службе Администрации Главы Чувашии, для обоих городов — это уже вторая победа в конкурсе. В прошлом году в историческом центре Цивильска на средства гранта благоустроили городской сад. А в Ядрине в 2020 году реализовали проект «Соединяя поколения».

С достижением цивилян и ядринцев поздравил Глава Чувашии Олег Николаев, он пожелал успешного воплощения планов в жизнь. «Считаю, при реализации концепций важен комплексный подход к организации работ — необходимо синхронизировать проекты с мероприятиями, включенными в Комплексную программу социально-экономического развития республики. Так мы сможем добиться большего эффекта», — написал руководитель республики в своем телеграм-канале.

В Цивильске преобразится площадка перед Домом культуры. Эскиз проекта из презентации победителей конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды

Гранты помогут чувашским городкам заметно преобразиться. Так, Цивильск представил на конкурс заявку «Благоустройство общественных пространств возле Дома культуры». Площадку планируется превратить в уютное и функциональное местечко. Здесь появятся круглый амфитеатр со сценой и навесом для камерных мероприятий и выступлений, столы для игры в шахматы, тихая зона, где можно будет расположиться с книгой, и другие интересные объекты.

В основе концепции «Благоустройство общественных пространств вдоль улиц в зоне административного центра Ядрина» — создание современной территории в едином стиле вокруг рыночной площади в районе улиц Садовая и Некрасова. К обновлению этой части города собираются подойти комплексно: старые торговые павильоны снесут, установят новые навесы, дорожки замостят, а посередине торговой площади появятся городские часы. Улицы украсят зонами отдыха: в сквере «Садовый» будут качели, амфитеатр и площадки для проведения тематических городских выставок, а в сквере «Урожай» создадут небольшое пространство для соседских встреч и праздников.

По условиям конкурса реализовать проекты необходимо до конца 2025 года.

Справка «СЧ»
Всероссийский конкурс проводится Минстроем России с 2018 года в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». В нем участвуют города с численностью населения до 200 тыс. человек, а также исторические поселения федерального и регионального значения. В 2024 году по инициативе Президента России Владимира Путина конкурс продлили до 2030 года.
За эти годы победителями конкурса становились 13 проектов из Чувашии. Новые благоустроенные пространства появились в восьми городах и исторических поселениях республики. В этом году на средства гранта завершится благоустройство Ельниковской рощи в Новочебоксарске, парка имени 50-летия пионерской организации в Шумерле и исторического центра в Алатыре. Также начнется реализация проектов-победителей прошлого года — благоустройство территории между двух вокзалов в Канаше и Государевой горы в Мариинском Посаде.

 

 

В Ядрине перемены ждут территорию рядом с городским рынком. Эскиз проекта из презентации победителей конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды

 

Опубликовано: 28 августа 2024 г.


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