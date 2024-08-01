Для уютных встреч по-соседски

До конца 2025 года преобразятся общественные пространства в двух малых городах Чувашии.

Цивильск и Ядрин стали победителями IX Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в категории «Малые города с численностью населения до 20 тысяч человек». На реализацию идей по благоустройству населенные пункты получат федеральные гранты по 70,8 млн рублей.

Награды представителям Чувашии вручил в Калуге министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин, где на днях чествовали лауреатов. Как отмечают в пресс-службе Администрации Главы Чувашии, для обоих городов — это уже вторая победа в конкурсе. В прошлом году в историческом центре Цивильска на средства гранта благоустроили городской сад. А в Ядрине в 2020 году реализовали проект «Соединяя поколения».

С достижением цивилян и ядринцев поздравил Глава Чувашии Олег Николаев, он пожелал успешного воплощения планов в жизнь. «Считаю, при реализации концепций важен комплексный подход к организации работ — необходимо синхронизировать проекты с мероприятиями, включенными в Комплексную программу социально-экономического развития республики. Так мы сможем добиться большего эффекта», — написал руководитель республики в своем телеграм-канале.

Гранты помогут чувашским городкам заметно преобразиться. Так, Цивильск представил на конкурс заявку «Благоустройство общественных пространств возле Дома культуры». Площадку планируется превратить в уютное и функциональное местечко. Здесь появятся круглый амфитеатр со сценой и навесом для камерных мероприятий и выступлений, столы для игры в шахматы, тихая зона, где можно будет расположиться с книгой, и другие интересные объекты.

В основе концепции «Благоустройство общественных пространств вдоль улиц в зоне административного центра Ядрина» — создание современной территории в едином стиле вокруг рыночной площади в районе улиц Садовая и Некрасова. К обновлению этой части города собираются подойти комплексно: старые торговые павильоны снесут, установят новые навесы, дорожки замостят, а посередине торговой площади появятся городские часы. Улицы украсят зонами отдыха: в сквере «Садовый» будут качели, амфитеатр и площадки для проведения тематических городских выставок, а в сквере «Урожай» создадут небольшое пространство для соседских встреч и праздников.

По условиям конкурса реализовать проекты необходимо до конца 2025 года.

Справка «СЧ» Всероссийский конкурс проводится Минстроем России с 2018 года в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». В нем участвуют города с численностью населения до 200 тыс. человек, а также исторические поселения федерального и регионального значения. В 2024 году по инициативе Президента России Владимира Путина конкурс продлили до 2030 года. За эти годы победителями конкурса становились 13 проектов из Чувашии. Новые благоустроенные пространства появились в восьми городах и исторических поселениях республики. В этом году на средства гранта завершится благоустройство Ельниковской рощи в Новочебоксарске, парка имени 50-летия пионерской организации в Шумерле и исторического центра в Алатыре. Также начнется реализация проектов-победителей прошлого года — благоустройство территории между двух вокзалов в Канаше и Государевой горы в Мариинском Посаде.

В Ядрине перемены ждут территорию рядом с городским рынком. Эскиз проекта из презентации победителей конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды