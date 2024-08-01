Семья устроила застолье на рельсах

Летние каникулы приближаются к финалу. К сожалению, не все школьники провели их с пользой.

Так, пятерых мальчишек сотрудники транспортной полиции застали за весьма опасным занятием — раскладыванием камней на рельсах в районе остановочной платформы «Канаш-2». За проступок юных «каменщиков» ответили родители — им выписаны административные протоколы за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Также со взрослыми и детьми провели разъяснительную беседу — рассказали о трагических последствиях, к которым приводят игры на железной дороге.

В столице Чувашии стражи порядка «сняли с рельсов» целую семью. Сорокалетние супруги и теща расположились на путях в парке отстоя поездов станции «Чебоксары-1» и распивали спиртное. За отдыхающими взрослыми наблюдал их 14-летний сын и внук. Семейную «идиллию» нарушили старший инспектор группы по делам несовершеннолетних и заместитель командира отдельного взвода патрульно-постовой службы полиции Чувашского линейного отдела МВД России на транспорте. Родители подростка привлечены к административной ответственности.