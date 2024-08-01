Штраф для «черных» коллекторов

Автор: Вера ЗахароваВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Жительница Чебоксар оформила потребительский кредит на свои нужды в микрофинансовой организации, но не смогла вовремя погасить задолженность.

Делом занялись «черные» коллекторы, которые писали женщине в мессенджере, оказывали на нее психологическое давление, запугивали. Горожанка обратилась в Управление Федеральной службы судебных приставов по Чувашской Республике. Сотрудники провели административное расследование, в ходе которого были выявлены нарушения требований федерального закона.

«Вынесено решение о привлечении микрофинансовой организации к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ и назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей», — сообщила заместитель начальника отдела правового обеспечения, контрольно-надзорной и разрешительной деятельности Ирина Осипова.

Всего за шесть месяцев 2024 года по вопросам неправомерных действий лиц при взыскании просроченной задолженности в республиканском УФССП принято к рассмотрению 244 заявления, составлено 49 административных протоколов. Таким образом, каждое пятое обращение находит подтверждение.

Опубликовано: 28 августа 2024 г.


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