Объединили дружба и граффити

Силуэты старинных храмов Чебоксар, монумента Матери-покровительницы и других знаковых мест чувашской столицы теперь будут украшать набережную Саратова. Это часть арт-проекта, посвященного дружбе России и Китая. Он создается в рамках молодежного форума «Волга — Янцзы». По замыслу авторов, 150-метровое граффити будет включать в себя виды достопримечательностей всех 14 регионов ПФО, а также шести китайских провинций. Среди создателей картины — член общественной Молодежной палаты при Госсовете Чувашии Лилия Яковлева.

Как рассказала Лилия «СЧ», работают над гигантским изображением площадью 600 кв. м художники из двух стран уже несколько дней, а из-за жаркой погоды рисовать приходится до глубокой ночи. С одной стороны стены они изображают красоты Поволжья, а с другой — Китая. В центральной части арт-проект объединяют девушки — реки Волга и Янцзы. «С радостью присоединилась к проекту, ради этого даже пришлось пропустить спортивные сборы», — сообщила Лилия. Всего в делегации Чувашии восемь студентов. Форум проводится под патронатом полпреда Президента России в ПФО Игоря Комарова.