«Фиксики» зовут на стадион «Олимпийский»

Завтра на чебоксарском стадионе «Олимпийский» пройдет футбольный фестиваль для девочек от 7 до 12 лет «Мы в игре. Лето с Фиксиками», сообщили в Минспорта Чувашии. Детские соревнования состоятся под эгидой Российского футбольного союза (РФС) — они объединяют порядка 40 регионов нашей страны. Участие для всех бесплатное. Главное — пройти регистрацию на сайте фестиваля, выбрав событие в своем городе. Испытать силы смогут девочки любого уровня подготовки — как дети, никогда не игравшие в футбол, так и юные футболистки с опытом игр и тренировок в командах. В рамках фестиваля запланированы мастер-классы, товарищеские турниры и другие активности.