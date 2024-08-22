И школы нужны, и больницы

А федеральное правительство поддержит

Вопросы развития строительной отрасли и коммунальной сферы Чувашии были затронуты на встрече министра строительства и ЖКХ РФ Ирека Файзуллина с Главой региона Олегом Николаевым. Стороны также обсудили реализацию действующего национального проекта «Жилье и городская среда» и формирование нового — «Инфраструктура для жизни».

Учитывая динамику строительства в республике (по данным Росстата, за семь месяцев этого года в регионе уже введено в эксплуатацию 450,2 тыс. кв. м), была отмечена необходимость комплексного развития инфраструктуры в новых районах. И здесь без федеральной поддержки не обойтись.

«На 2025-2027 годы мы заявили 30 объектов на общую сумму более 58 млрд рублей, которые планируется построить за счет средств федерального бюджета. Это объекты здравоохранения, образования, культуры, спорта, социальной защиты населения, ЖКХ, туризма, а также для развития сельских территорий республики», — заявил Глава Чувашии.

В частности, на федеральные средства планируется начать строительство школ в микрорайонах «Новый город» и «Акварель» в Чебоксарах, республиканской клинической больницы, пристроя к перинатальному центру ГКБ № 1, трассы маунтинбайка. Помимо этого в списке объектов — Тарханский дом-интернат в Батыревском округе, причальные стенки в Мариинском Посаде и Козловке, реконструкция музея имени А.Г. Николаева в селе Шоршелы и футбольное поле на чебоксарском стадионе «Труд».

При этом инфраструктурный бюджетный кредит может помочь со строительством двух детских садов в микрорайоне № 3 в «Новом городе» Чебоксар и в IX микрорайоне Новочебоксарска, а также сетей водоснабжения и водоотведения в VII микрорайоне центральной части столицы республики. По данным Минстроя России, с применением средств механизма «Инфраструктурное меню» в Чувашии предусмотрены мероприятия по модернизации систем теплоснабжения и горячего водоснабжения, запланировано развитие транспортной инфраструктуры с последующим приобретением общественного транспорта. Говоря о реализации в республике жилищных программ, министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин отметил, что Чувашия является одним из регионов, которые досрочно завершили расселение жилищного фонда, признанного аварийным до 1 января 2017 года.