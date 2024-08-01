Победу приближают за швейными машинками

И маскхалаты, и куклы-обереги

Вот уже второе лето без устали трудится в помощь нашим военным небольшой женский отряд — мастерицы шьют для бойцов защитную амуницию и другие нужные на фронте вещи.

Как рассказывают в Госжилинспекции Чувашии, волонтерский швейный цех на улице Текстильщиков в Чебоксарах организовала горожанка Наталья Голубова. Рукодельничать она стала после того, как ее супруга в 2022 году мобилизовали на СВО. Сначала кроила и строчила на машинке для него, любимого, чтобы мужу было удобно и комфортно в снаряжении, пошитом родными теплыми руками, а потом для всех наших ребят. Признается: каждое большое дело начинается с малого…

Руку помощи Наталье по пошиву снаряжения и одежды для участников спецоперации предложили другие неравнодушные жители микрорайона ХБК. И одной группой поддержки российских военных в стране стало больше. Так, Наталья с соратницами находится в постоянном тесном контакте с Всероссийским волонтерским движением «Шьем для наших».

Сначала мастерица работала на дому, но из-за шума швейной машинки пришлось подыскать другое место. Тогда, как рассказывает заведующий сектором Госжилинспекции Чувашии Сергей Мясников, Наталья обратилась за помощью к директору управляющей компании «Текстильщик» Павлу Трофимову — и вопрос решился. Прошлым летом швеям-волонтерам, а их на постоянной основе собирается порядка 10 человек, бесплатно предоставили помещение. И работа пошла еще быстрее.

Ассортимент швейного цеха очень широкий. Здесь шьют маскхалаты, дождевики-пончо, мешки-утяжки, подсумки для саперных щупов и автоматов, аптечки и ампульницы, муфты для БПЛА, нижнее белье, бандажи, тапочки для раненых, куклы-обереги и прочие изделия.

«Наши женщины-труженицы своим безвозмездным трудом приближают победу воинов Российской армии. И, как видим, слова «Все для фронта — все для Победы!» — для соратниц Натальи Голубовой вовсе не пустой звук», — отмечают в Госжилинспекции Чувашии.