Известный российский футболист Александр Панов побывал в Чебоксарах

Игра с кумиром мам и пап

Известный российский футболист Александр Панов во второй раз приехал в Чебоксары. Здесь он принял участие в ветеранском турнире и провел на стадионе «Олимпийский» мастер-класс для юных талантов Чувашии.

1999 год. Сборная России, возглавляемая легендарным российским специалистом Олегом Романцевым, оказалась на краю пропасти в группе отбора к Евро-2000. В случае поражения в гостевой встрече от действующих чемпионов мира французов наша команда фактически лишалась шансов выйти на чемпионат Европы. Но Россия сотворила чудо-сенсацию, обыграв на стадионе «Стад де Франс» Францию со счетом 3:2, а дубль в важнейшем матче оформил герой нашего рассказа.

…Старта тренировки с Александром Пановым, известным по выступлениям за питерский «Зенит» и московское «Торпедо», и еще одним профессиональным в прошлом игроком Юрием Татаркиным воспитанники республиканской спортшколы по футболу, а также ребята, узнавшие о мастер-классе, ждали с нетерпением. Но времени зря не теряли — усиленно разминались, оттачивая передачи и удары по воротам. Как только ветераны любимой игры появились на футбольном газоне, дети бросили мячи, побежали приветствовать дорогих гостей.

«Для меня мастер-класс — прежде всего встреча и общение с юными спортсменами. Конечно, не все ребята понимают, что нужно делать, для того чтобы стать футболистом высокого уровня. Я для них живой пример — все возможно и реально, — отметил в беседе с корреспондентом «СЧ» Александр Панов. — Игра в сборной России — цель любого мальчишки и команды, в которой его воспитывают. Очень хотелось, чтобы в будущем в сборной появились игроки из Чувашии».

Конечно, вместе с детьми тренировку посетили и их родители. Анастасия Кириллова привела на мастер-класс сына Алексея. Сама Анастасия — заядлая футбольная болельщица и со школьной скамьи внимательно следила за престижными турнирами. В личном архиве она обнаружила фотокарточку сборной России со звездами конца 1990-х годов, в том числе с Александром Пановым.

«Я болела за нашу сборную, в которой играл Александр Панов. Перед мастер-классом я подошла с фотографией, взяла у него автограф и была очень рада», — рассказала Анастасия Кириллова.

Во время мастер-класса Александр Панов взял под свое крыло сразу несколько групп ребятишек. У детей горели глаза, когда они выполняли упражнения. Здесь были и эстафета с мячом, и задание на улучшение дриблинга, и тренировка передач. Александр подмечал мельчайшие допущенные огрехи и подсказывал варианты устранения проблем. Сначала нападающий объяснял важные аспекты техники игры словами, а потом уже показывал на деле. Ребятам понравился такой подход к занятию. Кстати, мальчишкам спуску не давала девочка по имени Софья, которая старалась идеально выполнить каждое упражнение.

Участники мастер-класса также провели несколько поединков. Юные футболисты изо всех сил старались проявить лучшие качества. В свою очередь Александр Панов демонстрировал отличное владение техникой и филигранно отдавал длинные передачи на 30-40 метров, больше помогая линии защиты, а в нападении уже резвились ребята.

Воспитанник республиканской спортшколы по футболу Дмитрий Сергеев остался очень доволен занятием. «Для меня — это первый мастер-класс с известным футболистом. Я знал об Александре Панове — смотрел информацию перед тренировкой, видеонарезки голов, — сообщил 12-летний Дима. — Чему я научился на мастер-классе? На тренировке Александр Панов говорил: «Важно играть через пас. Пас — самая важная вещь в футболе».

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Чебоксарский «Металлист-ЗГО», в составе которого играл Александр Панов, стал победителем международного турнира среди ветеранов старше 50 лет памяти Михаила Кренделева, приуроченного к 555-летию Чебоксар. В финале «Металлист-ЗГО» обыграл другую столичную команду — «Волгу» со счетом 1:0. Помимо хозяев в состязаниях участвовали коллективы из Москвы, Саранска, Кирова, Ульяновска, Тольятти, Ивановской и Тверской областей, а также Могилева (Беларусь).