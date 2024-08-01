В Чувашии продлили навигацию теплоходов «Валдай»

В Чебоксарском речном порту объявили о продлении навигации пассажирских судов на подводных крыльях до 8 сентября. Неделю назад, напомним, в гавани предупредили о том, что поездки на «Валдаях» по маршрутам «Чебоксары — Казань», «Казань — Чебоксары», «Чебоксары — Свияжск» и «Свияжск — Чебоксары» завершатся 1 сентября. Как сообщил порт на своей страничке ВКонтакте, это совместное решение с Министерством транспорта и дорожного хозяйства Чувашии, и связано оно с многочисленными обращениями жителей. Билеты доступны для бронирования на сайте и в кассе речпорта. Что же касается поездок на Левобережный пляж, то навигация туда прекратится, как и было заявлено ранее, 1 сентября. Продление работы «трамвайчиков» не планируется.