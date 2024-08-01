Граффити чебоксарской художницы заняло второе место на окружном конкурсе

Большой талант чебоксарской художницы Ксении Кокель был отмечен народным и экспертным голосованием, благодаря чему она заняла второе место на V фестивале уличного искусства Приволжского федерального округа «ФормART». В этом году он был посвящен семейным ценностям и важности семьи.

За нашу землячку проголосовали около пяти тысяч человек. Ее работа называется «Мой дом — моя крепость», и увидеть граффити можно на фасаде дома № 30 по улице Хевешской в Чебоксарах. Художница изобразила девушку в национальном чувашском наряде, которая держит три солнца, символизирующие единство поколений.