Граффити чебоксарской художницы заняло второе место на окружном конкурсе

Автор: Игорь ВасильевВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Большой талант чебоксарской художницы Ксении Кокель был отмечен народным и экспертным голосованием, благодаря чему она заняла второе место на V фестивале уличного искусства Приволжского федерального округа «ФормART». В этом году он был посвящен семейным ценностям и важности семьи.

За нашу землячку проголосовали около пяти тысяч человек. Ее работа называется «Мой дом — моя крепость», и увидеть граффити можно на фасаде дома № 30 по улице Хевешской в Чебоксарах. Художница изобразила девушку в национальном чувашском наряде, которая держит три солнца, символизирующие единство поколений.

Опубликовано: 22 августа 2024 г.


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