ОЛЕГ НИКОЛАЕВ,

Глава Чувашии:

«Чувашия — на третьем месте в стране и первом в ПФО по реализации национальных проектов. В этом году в рамках нацпроектов в республике ведется строительство (реконструкция) 34 объектов. Завершено строительство трех ФАПов и IX пускового комплекса группового водовода Шемуршинского, Батыревского, Комсомольского округов. До конца года планируется ввести в эксплуатацию еще 22 объекта. Среди них школа в микрорайоне «Университет» в Чебоксарах, Дом культуры в Козловском, детская школа искусств в Аликовском округах, новое здание поликлиники в Канашском округе, девять врачебных амбулаторий и отделений общеврачебных практик, пять объектов дорожного строительства. Мы набрали хорошие темпы в этом вопросе. У нас еще есть резервы, с которыми можно и нужно работать».