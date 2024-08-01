Экипаж «Стрижей» встретился с чебоксарскими кадетами

Братья по небу

Замечательная возможность выпала воспитанникам кадетских классов и школ узнать о военной профессии из первых уст. Буквально сразу после тренировочного полета над Чебоксарами для них в Чувашском кадетском корпусе имени Героя Советского Союза А.В. Кочетова провели «урок» настоящие покорители неба — экипаж пилотажной группы «Стрижи». Встреча прошла в рамках Всероссийского проекта «Знание. Герои» Российского общества «Знание».

Вместе с асами разговор о патриотизме и служении Родине вели Глава Чувашии Олег Николаев, участник программы «Время героев» полковник Александр Тихонов и депутаты Госдумы России Анатолий Аксаков и Алла Салаева.

Пообщаться со знаменитым экипажем взрослые, казалось, были рады не меньше детей. Глядя на сидевших в зале мальчишек и девчонок, Анатолий Аксаков припомнил, как в детстве, будучи ровесником ребят, тоже мечтал подняться в небо. «Несколько раз даже исполнил мечту — прыгал с парашютом, прыгал со скалы, летел в свободном полете — замечательное чувство. Завидую летчикам — это чувство они постоянно испытывают, хотя в то же время они испытывают и огромные перегрузки, нужно быть все время в напряжении, в форме, чтобы точно выполнить боевое задание. Преклоняюсь перед людьми, которые выбрали для себя эту профессию. Но главное — они выбрали защиту нашей Родины», — сказал Анатолий Аксаков. А депутат Госдумы Алла Салаева пожелала кадетам, когда они будут глядеть с замиранием в небо на крутые виражи «Стрижей», запомнить этот замечательный момент. «Чувствовать надежное плечо друга, нести и брать ответственность за абсолютно разные в жизни ситуации — это то, чему ребята могут научиться у знаменитых летчиков. Они делают свое дело на таком уровне, что это вызывает чувство уверенности за нашу страну», — выразила восторг Алла Салаева.

У легендарного экипажа хотели узнать о многом — что для них патриотизм и какими качествами должен обладать боевой летчик, об эмоциях от первого полета и о том, почему своей профессией выбрали небо…

Интересовались кадеты и тем, как отбирают пилотов в «Стрижи», а также качествами, которыми нужно обладать для службы. Как ответили военные, в отряд попадают только опытные пилоты с «правильными человеческими качествами». Поскольку полеты в таком плотном строю требуют не только высокой ответственности, но и обязательно чувства плеча. «Порой с полуслова необходимо понимать, что хотят от тебя сию секунду, что будет потом и к чему приведут твои действия», — рассказали пилоты. А чтобы исполнить мечту стать летчиком, ребятам посоветовали хорошо учиться и заниматься спортом.

«Когда я был таким пацаном, как ты, захотел стать летчиком, — ответил на вопрос одного из кадет майор Дмитрий Косоруков. — Я из семьи военного: мой отец — танкист, а я принял решение стать летчиком. Никакие уговоры отца не повлияли на меня — поступил в летное училище. Для тех, кто имеет очень сильное желание стать высококлассным летчиком, скажу: путь действительно очень сложный, будет казаться, что не смогу, но все равно идите вперед — до самого первого своего самостоятельного полета. Поверьте, это фантастические чувства».

Спрашивали у пилотов и о том, как они придумывают фигуры высшего пилотажа. Как объяснили гости, фигур всего лишь три — вираж, бочка и петля, из них и складываются разные комбинации. «И все же, в чем магия неба?» — хотели узнать у «Стрижей». «Небо — это самая мощная сила притяжения. Она нас всех объединяет. Это ощущение не описать словами. Можно только почувствовать. Если вы хотите познать эту стихию, от всей души рекомендуем идти в летное училище», — заинтриговали члены экипажа.

После такой встречи со «Стрижами» несколько лет назад, кстати, в летное училище решил поступать выпускник Чувашского кадетского корпуса Глеб Коннов. Сейчас молодой человек — курсант Сасовского летного училища гражданской авиации в Рязанской области. Старшим коллегам было очень приятно узнать, что парень решил связать свою жизнь с авиацией. «Это наша цель, чтобы в глазах мальчишек зажегся огонь. Это здорово. Вы — большой молодец», — порадовались за Глеба «братья» по небу.

А на вопрос, что для «Стрижей» Чебоксары и что они чувствуют, прилетая в столицу Чувашии уже в четвертый раз, «крылатые» искренне ответили: «Как домой возвращаемся».

ОЛЕГ НИКОЛАЕВ, Глава Чувашии: «Патриотизм — это не только военное дело, это, прежде всего, любовь к Родине, гордость за свою страну. Чем больше людей действуют от сердца, сеют добро, тем лучше будет наш мир, тем крепче будет наша страна. В кадетском корпусе мы вместе с преподавательским коллективом, офицерами, воспитателями создаем условия для того, чтобы ребята могли получить высококлассное образование, развили свои внутренние качества, творческие способности и реализовали свои мечты. Наша работа дает хороший результат — в этом году более 20 выпускников Чувашского кадетского корпуса поступили в военные училища, четыре года назад таких цифр у нас не было. И это говорит о том, что здесь собираются люди, которые настроены преодолевать сложности и достигать поставленные цели». АЛЕКСАНДР ТИХОНОВ,

полковник, участник президентской программы «Время героев», участник СВО, уроженец Яльчикского района: «Ребята, вам очень сильно повезло — вы получаете великолепное образование в таком прекрасном месте, как Чувашский кадетский корпус, с такой богатой материальной базой, с такими превосходными преподавателями. Желаю вам успехов. Знаю, многие из вас — уже курсанты высших военных заведений, многие связывают в последующем свою жизнь с ракетно-космическими силами. Желаю вам сохранить традицию кадетских корпусов — крепкую дружбу на всю жизнь».

Первым делом самолеты

Посетили «Стрижи» и чебоксарский детский сад № 200.

В первый раз летчики побывали здесь в 2015 году на открытии дошкольного учреждения, которое, кстати, получило название в честь знаменитой пилотажной группы. С того дня многое изменилось, выросли и выпустились дети, на смену им пришли другие ребятишки. Но та первая встреча до сих пор жива в памяти ее участников.

Каждый ребенок с волнением ждал встречи с летчиками. Была устроена выставка рисунков — юные художники подошли к созданию своих работ ответственно и креативно. А еще дети украсили зал, подготовили концертные номера. Не обошлось и без исполнения всем известной песни «Первым делом самолеты».

Но на этом сюрпризы не закончились. Пилоты увидели премьеру мультфильма «Сережина мечта», который дошколята придумали, нарисовали и смонтировали самостоятельно, но под чутким руководством педагогов. Малыши также подарили гостям памятные медальоны.

Представитель пилотажной группы Денис Кузнецов поздравил ребят с праздником, пожелал им всегда быть смелыми и в будущем стать летчиками. А также признался, что каждый раз, прилетая в Чебоксары, вспоминает про детский сад «Стрижи». И, конечно, пилоты не могли прийти с пустыми руками — принесли детям подарки и оставили автографы. На прощание были сделаны фото на память.

Антонина Капитонова