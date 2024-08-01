Повышать финансовую грамотность, чтобы уберечь людей от мошенников

В Чебоксарах открылся второй Открытый форум региональных практик в сфере финансового просвещения («ВолгаФин»). Представители федеральных и региональных органов власти, а также иных организаций, участвующих в реализации Стратегии повышения финансовой грамотности и формирования финансовой культуры, вновь собрались в столице республики.

Правительство России ведет последовательную работу по финансовому просвещению граждан. Правительство Чувашии имеет соглашение с Минфином России, Центробанком и Ассоциацией банков России, в рамках которого и проводится форум, сказал Глава республики Олег Николаев, приветствуя собравшихся. Он также отметил, что это мероприятие интересно в плане формирования новых подходов, в частности, в сфере пресечения финансового мошенничества. «По данным МВД по Чувашской Республике в последние месяцы у нас наблюдается небольшое снижение числа киберпреступлений относительно аналогичного периода прошлого года, и мы будем стараться сохранить эту динамику», — сообщил Глава.

Гостей также приветствовал председатель комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он отметил остроту обсуждаемого вопроса — ведь на крючок аферистов попадают даже вполне искушенные люди. Примером тому — недавний скандал с певицей Ларисой Долиной, у которой мошенники увели около 200 млн рублей. Настала пора выстроить надежную систему защиты вкладчиков, подчеркнул Аксаков. И она уже создается, в частности, принят закон об оформлении кредитов, включающий норму самозапрета.

В работе форума приняли участие руководитель Дирекции финансовой грамотности НИФИ (г. Москва) Михаил Сергейчик, заместитель генерального директора Ассоциации развития финансовой грамотности (г.?Москва) Ирина Маслова, заместитель начальника Волго-Вятского ГУ Банка России Юлия Серова, а также представители всех регионов ПФО и города Севастополя, поделившиеся региональными практиками в сфере финансового просвещения. Подробности — в следующем выпуске «СЧ».