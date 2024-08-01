Участник СВО из деревни Шибылги посетил родную школу

Автор: Игорь ВасильевВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Отпуск с пользой

У Шибылгинской школы Канашского округа есть свой герой — Руслан Григорьев, выпускник этого учебного заведения, участник специальной военной операции. На днях Руслан посетил родную школу.

Сейчас боец находится в отпуске, вскоре опять отправится на СВО. Перед возвращением на передовую Руслан заглянул в школу, в которой учился, и встретился со знакомыми преподавателями. Разговор был серьезный: о нелегких буднях бойцов, важности патриотического воспитания молодежи и ответственности перед Родиной.

После теплой встречи с пожеланиями победы и скорейшего возвращения наших ребят домой коллектив школы передал выпускнику маскировочную сеть. Средство камуфляжа было связано вместе с жителями Шибылгинского сельского поселения.

Опубликовано: 12 августа 2024 г.


Читайте также:

Хроника катастрофы бомбардировщика ТБ-7 в окрестностях Канаша
Хроника катастрофы бомбардировщика ТБ-7 в окрестностях Канаша
Прокуратура потребовала от администрации Канаша ликвидировать несанкционированные свалки
На вокзале в Канаше читали фронтовые письма
Канашский школьник победил в олимпиаде по программированию
Благоустройство без клише или Какими должны быть проекты, чтобы побеждать
Контрольно-счетная палата изучила долги предприятий ЖКХ и ход реализации "мусорной реформы"
В Канаше открылся завод по производству холодильного оборудования

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.