В Аликово реконструируют детскую школу искусств

От библиотеки — к школе

Чем хорош национальный проект «Культура», жители Аликовского округа прекрасно знают. Три года назад в рамках этого нацпроекта в райцентре была модернизирована Центральная библиотека — в ней появились медиацентр, арт-городок, коворкинг-зона с современной компьютерной техникой, а читальный фонд библиотеки пополнился электронными и аудиоизданиями и книгами со шрифтом Брайля. На превращение «читального дома» в модельную библиотеку нового поколения из федерального бюджета было выделено 10 млн рублей.

А сейчас черед преобразований настал для Аликовской детской школы искусств. Несколько лет назад под нее было передано здание бывшей начальной школы, и понятно, что для творческих занятий оно не очень подходило. Теперь все будет по-другому. По проекту после реконструкции здесь появятся помещения для музыкальных и танцевальных занятий, большой актовый зал… Кстати, в этом году в первый класс ДШИ, на время ремонта базирующейся в местном Доме культуры, зачислено 132 ученика — не всякая обычная школа может таким похвастаться. А по охвату детей художественным образованием Аликовский округ занимает в республике второе место.

Недавно министр культуры Чувашии Светлана Каликова вместе с главой Аликовского округа Александром Терентьевым познакомилась с ходом реконструкции культурного объекта — сейчас строители выполняют отделочные работы, благоустраивают территорию и уже скоро школа будет готова принять юных музыкантов, певцов и артистов. Учатся здесь ребята хореографии, игре на фортепиано и народных инструментах, занимаются в студиях «Музыкальный фольклор» и «Искусство театра». А после реконструкции в школе искусств планируют открыть новые направления — хоровое и ИЗО.

СВЕТЛАНА КАЛИКОВА,

министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашии: «Реконструкция Аликовской детской школы искусств стала возможна благодаря реализации национального проекта «Культура» регионального проекта «Культурная среда». На сегодняшний день там обучается 337 человек. На реконструкцию школы искусств в 2023-2024 годах было выделено свыше 65,4 млн руб. Открытие учреждения культуры планируется в октябре текущего года».

Публикуется в рамках проекта «Стратегия роста», выходящего при поддержке Минцифры Чувашии