Мечты о собственной квартире должны сбываться

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Совсем скоро в России будут отмечать День строителя. Свой профессиональный праздник отметят и строители Чувашии. Примечательно, что до конца 2025 года запланировано строительство 53 объектов, в том числе 36 объектов коммунальной, 14 объектов транспортной инфраструктуры и три дошкольных образовательных учреждения. Это позволит к 2030 году ввести в эксплуатацию более одного миллиона квадратных метров жилья. При этом не стоит забывать, что потребность в доступном жилье остается в республике высокой. И в этой связи для потенциального покупателя жилой недвижимости теперь доступны новые возможности. Например, траншевая ипотека. Сегодня такая услуга доступна клиентам Сбербанка.

Траншевая ипотека отличается от обычного кредита тем, что кредит выдается не сразу всей суммой, а по кусочкам. И сегодня такой подход становится эффективным инструментом для приобретения нового жилья. Ипотека разбивается на несколько частей. Проценты по такой ипотеке будут начисляться только на часть полученной суммы — то есть тоже по кусочкам. Преимущества траншевой ипотеки в том, что она позволяет существенно снизить финансовую нагрузку на покупателя, ведь проценты начисляются только на сумму выданного транша.

В Чувашии такая программа пока работает при получении ипотеки в Сбербанке у одного застройщика – СК «Центр». Но как нам сообщили в банке, активно прорабатывается эта возможность и с другими участниками рынка. «Траншевая ипотека позволяет существенно снизить расходы на ипотеку, а минимальная финансовая нагрузка на этапе строительства позволяет совмещать ипотеку с арендными платежами или откладывать на будущий ремонт, — рассказала Екатерина Мельникова, руководитель отдела продаж строительной компании «Центр». — Поэтому этот продукт интересен собственникам своего жилья, которые планируют его продать после переезда в новостройку: пока дом строится, вы живете в своей квартире и платите минимальный платеж на сумму выбранных траншей, ближе к вводу объекта забираете остальную сумму кредита, платеж увеличивается, но после переезда вы продаете свою квартиру и досрочно гасите часть кредита, снова снижая ежемесячный платеж. Такая программа показала свою эффективность во многих крупных городах, поэтому мы изучили опыт коллег и реализовали в Чувашии возможность выдачи ипотеки траншами в партнерстве со Сбербанком».

Надо сказать, что данную программу успели оценить многие жители республики. Своим опытом с нашей редакцией поделилась жительница Чебоксар Анастасия Чернявская — с помощью траншевой ипотеки она купила квартиру в ЖК «Серебряные ключи» по ставке 6% да еще и в рассрочку.

«Я изначально хотела купить квартиру именно в центре города. Долгое время изучала цены и предложения застройщиков, строящих жилье в нужном мне районе, поэтому выбор пал на ЖК «Серебряные ключи» — здесь сошлось все, что я искала: удобное транспортное расположение, инфраструктура, адекватная цена. К тому же менеджеры строительной компании «Центр» предложили мне новую программу – ипотека траншами от Сбера, с минимальным первоначальным взносом! То есть мой кредит разбит на несколько частей, что для меня очень удобно. Сейчас за двухкомнатную квартиру мой платеж составляет всего 11 000 рублей. Второй транш я оплачу своим вторичным жильем уже к моменту сдачи дома», — поделилась с нами Анастасия Михайловна.

Сегодня рынок жилья продолжает активно развиваться: с начала 2024 года в Чувашии при поддержке Сбера построено более 105 тысяч квадратных метров жилья — это почти половина от общего объема, введенного в эксплуатацию в 2024 году на территории региона. С начала этого года объем финансирования строительства жилых комплексов в Сбере превысил 13,4 млрд рублей! Всего же в настоящее время на заемные средства банка в Чувашии возводится 53 жилых комплекса, а общий объем предодобренного финансирования превысил 23 млрд рублей.

Строительство новых объектов в Чувашии свидетельствует о том, что регион активно развивается и стремится к улучшению качества жизни своих жителей. А благодаря новым возможностям, таким как траншевая ипотека, доступное жилье становится для многих семей Чувашии реальностью, а не просто мечтой.

ПАО Сбербанк. Реклама