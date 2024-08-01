АО «Чебоксарский речной порт» выпустило в Волгу более 28 тыс. мальков стерляди

Пополнились рыбные запасы Куйбышевского и Чебоксарского водохранилищ.

Путь к большой воде у молодняка начался в Самарской области. Вырастили стерлядь на рыбоводческом предприятии. Транспортировку провели в специальных термоконтейнерах с поддержанием оптимальной температуры, рассказали в пресс-службе АО.

Выпуск мальков краснокнижной стерляди (вес каждого — не менее трех граммов) необходим для восстановления биоразнообразия реки и компенсации ущерба природе, нанесенного при работах по добыче песка со дна Волги.