АО «Чебоксарский речной порт» выпустило в Волгу более 28 тыс. мальков стерляди

Автор: Вера ЗахароваВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Фото chport.ru

Пополнились рыбные запасы Куйбышевского и Чебоксарского водохранилищ.

Путь к большой воде у молодняка начался в Самарской области. Вырастили стерлядь на рыбоводческом предприятии. Транспортировку провели в специальных термоконтейнерах с поддержанием оптимальной температуры, рассказали в пресс-службе АО.

Выпуск мальков краснокнижной стерляди (вес каждого — не менее трех граммов) необходим для восстановления биоразнообразия реки и компенсации ущерба природе, нанесенного при работах по добыче песка со дна Волги.

Опубликовано: 7 августа 2024 г.


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