Комиссия Минэкономразвития Чувашии проверила ход строительства глэмпингов

И юрты, и таунхаусы

По итогам проверки в министерстве сообщили, что в конце октября планируют достроить глэмпинг на базе отдыха «Птичий полет» в Козловском округе. Здесь подготовлены основания под 14 домов, продолжается сборка модулей в форме степных юрт. На базе отдыха «АВАН» в Чебоксарском округе построено 13 домов, скоро планируются к сдаче еще четыре, два дома собраны под крышу.

Будут такие сооружения и в Канашском округе. Здесь в экогостиничном комплексе «Цивилизация» введено в эксплуатацию 14 модулей. Сейчас здесь возводится таунхаус на 20 номеров и готовится вторая площадка для строительства. Все предусмотренные проектом 10 домов возвели в этнокомплексе «Ясна», ведутся внутренние строительные работы. 22 места для размещения возводятся в Красноармейском округе.

А в Алатырском округе на базе отдыха «Оазис» построенный дом уже открыт и работает, он принял свыше 100 гостей.

Проекты прошли федеральный конкурсный отбор и получили государственную поддержку в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» на сумму свыше 300 млн рублей. Сами инвесторы вкладывают еще более 700 млн рублей. Задача — создать комфортные места для круглогодичного размещения туристов на природе со всеми городскими удобствами.