В Аликовском округе стартовал капремонт трассы Аликово — Старые Атаи — «Сура»

Участок протяженностью 3,6 км приведут в нормативное состояние по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

В этом году подрядная организация ООО «Воддорстрой» проведет работы по фрезерованию, разборке дорожной одежды и грунта, укладке нетканого геотекстиля, устройству подстилающего слоя из песка. Также на объекте предстоит провести демонтаж и ремонт водопропускных труб, переустройство сетей электроснабжения и газопровода. Будет уложен двухслойный асфальтобетон толщиной 12 см, оборудованы остановочные пункты и обустроено наружное освещение. Все работы планируется завершить в октябре следующего года.

Кстати

В 2024 году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» работы по обновлению улично-дорожной сети ведутся в 105 крупнейших городских агломерациях страны. К концу года доля дорог, находящихся в нормативном состоянии, должна достигнуть 85%. Об этом сообщил заместитель председателя Правительства России Марат Хуснуллин.

В том числе в Чувашии запланированы работы на 42 объектах. Подрядчики активно взялись за дело, и повсеместно ремонт ведется строго по графику.

Публикуется в рамках проекта «Стратегия роста», выходящего при поддержке Минцифры Чувашии