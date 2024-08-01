Гербициды из Чувашии защищают урожай за рубежом

На 63% вырос объем экспортных средств защиты растений для зарубежья из Чувашии. Главным поставщиком препаратов из Чувашии в 12 стран мира остается Вурнарский завод смесевых препаратов.

За первые семь месяцев этого года им поставлено за рубеж 1952 тонны продукции, что составляет 12% от общего объема отгрузок. Основными экспортными направлениями являются Беларусь и Казахстан — с начала года в эти страны совокупно отгружено 1235 тонн продукции — 63% от общего объема экспорта.

Как отмечает вице-премьер — министр сельского хозяйства республики Сергей Артамонов, торгово-экономическое партнерство Беларуси и Чувашии в агропромышленном секторе ведется не первый год. На недавней встрече в Минске обсуждались моменты, по которым надо кооперироваться. Логистические договоренности по поставкам средств защиты растений дают хорошие результаты, так же как и договора по поставкам техники, обмену опытом в животноводстве и растениеводстве. Это перспективно, результативно, и в целом способствует достижению задач нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

На сегодня объем поставок средств защиты растений в Беларусь составил 640 тонн, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 56%. Белорусские аграрии закупают преимущественно гербициды, которые применяются для защиты зерновых, зернобобовых, кормовых культур и льна. В Казахстан отправлено 595 тонн препаратов, наибольший объем закупок приходится на препарат быстрого действия для борьбы с широким спектром злаковых сорняков.

Армения также ежегодно закупает произведенные в Чувашии средства защиты растений. Традиционно они востребованы и в Молдове, Узбекистане, Азербайджане, Грузии и Монголии. Совокупно объем поставок в эти пять стран составил 522 тонны и увеличился относительно прошлого года на 45%. Возрос экспорт продукции и в страны дальнего зарубежья. Она отправляется в Марокко, Колумбию, Египет, Тунис.