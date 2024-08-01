Все больше жителей Чувашии«серебряного» возраста проявляют интерес к физкультуре

Программы активного долголетия реализуются в центрах социального обслуживания населения в рамках национального проекта «Демография».

Так, с максимальной пользой для здоровья проводят свободное время подопечные клубного пространства «Мой социальный центр» в Порецком муниципальном округе — занимаются в бассейне.

Благодаря плаванию пенсионеры поддерживают себя в тонусе и запасаются полезной позитивной энергией. Тренировки проходят под присмотром культорганизатора, которая внимательно следит за самочувствием каждой участницы группы.

Не отстают и «серебряные» волонтеры Центра социального обслуживания населения Чебоксарского округа — каждый свой день они начинают с зарядки. Пожилые люди выполняют простые, но эффективные упражнения. В результате — давление в норме, хорошее настроение обеспечено на весь день.

А в новочебоксарском клубном пространстве «Мой социальный центр» накануне старта Олимпийских игр во Франции состоялась «Веселая Олимпиада». Пенсионеры города-спутника соревновались в таких дисциплинах как бадминтон, стрельба из лука, футбол, хоккей на траве, художественная гимнастика. Изюминкой Олимпиады стал конкурс «Танцуют все» под хиты популярной музыки 90-х, рассказали в Минтруде Чувашии.