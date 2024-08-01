Стать сильнейшим в мире среди сверстников

Одним из фаворитов «Шоколадного кубка» называют чебоксарца Архипа Морозова, которому уже покорились вершины крупных шахматных турниров

…Как-то юный Архип приболел, и на семейном совете было решено отправить его к бабушке с дедушкой. Благо те уже на пенсии, и у них больше времени заниматься с ребенком, в отличие от работающих родителей. Да и смена обстановки, как правило, идет на пользу. Архипу под руки подвернулись шашки, изучив их, мальчик стал раз за разом обыгрывать бабушку с дедушкой. А потом ему предложили освоить шахматы…

С тех пор прошло два с половиной года — Архип Морозов в шахматах уже добился значимых успехов. В этом году он завоевал золотую медаль первенства России в возрастной категории до 9 лет, что стало историческим успехом для Чувашии. Эта победа открыла Архипу дорогу уже на первенство мира. Сейчас Морозов — фаворит домашнего, чебоксарского этапа детского Кубка России. «Шоколадный кубок» стартует завтра и будет проходить в стенах Чувашского государственного театра оперы и балета.

Секрет успеха восьмилетнего Архипа Морозова — в любви к древней индийской игре и в воле к победе. Мальчика трудно сбить с пути — он умеет концентрироваться на решении важной задачи, не отвлекается. Так что эту статью Архип наверняка позволит себе прочитать только по завершении «Шоколадного кубка»…

Не усну, пока не отыграюсь

«Он у нас очень любит выигрывать, всегда хочет быть первым. Никогда не поддавался. А сколько слез было, когда проигрывал!» — рассказывают родители юного шахматиста Андрей и Анастасия.

Проигрывал Архип, кстати, и бабушке с дедушкой. Пока внук не увлекся шахматами, они и сами толком не знали, по какому принципу передвигать фигуры на доске. Но мальчик, начав изучать тонкости игры, подтянул к этому делу и своих близких. И любая победа над ним приводила к тому, что он играл с «обидчиком» партию за партией, пока не возьмет реванш. Иногда «предкам» приходилось поддаваться: ведь нужно было заняться и другими делами, в конце концов, отдохнуть. Зато теперь и бабушка с дедушкой, и мама с папой знают, на какие части делится шахматная игра, что такое дебют, миттельшпиль, эндшпиль.

Вовлеченность Архипа в игру поражала воображение. «Мы установили ему на планшете некоторые приложения, где предлагалось решить те или иные шахматные задачи. Ежедневно наш сын решал по двести-триста задач. Многое, конечно, заложено в воспитании характера», — рассказывает Морозов-старший.

Самостоятельными занятиями дело не ограничилось. Как только родители оценили всю серьезность момента, они предложили мальчику закрепить знания и развить навыки в шахматной школе. Первым тренером в Институте образования был Виктор Минаев. В этом же заведении прошел турнир, где Архип занял первое место. Затем он занимался и в других местах — у Владимира Сучкова, Леонида Рубцова, Игоря Воронина, были занятия в Школе Сергея Карякина, в «Спартаке».

Архипа Морозова учат не только играть в шахматы, но и вдумчиво относиться к поражениям, ведь без них, напомним, не бывает побед. «Как-то на чебоксарском отборочном турнире на первенство России Архип занял обидное третье место, после чего начал заниматься еще более упорно. Даже возвращаясь с занятий у тренера, он допоздна изучал какие-то системы, решал задачи», — рассказывает папа Архипа.

Научился писать ради шахмат

А еще увлечение шахматами подтолкнуло к самообразованию. «Шахматы научили не только играть и думать. Шахматы нас научили писать, потому что обязательно нужно записывать партии. Без этого могут даже поставить проигрыш. И буквально за неделю перед одним турниром (это еще год-полтора назад было, мы только начинали играть) мы научились английские буквы писать, цифры, чтобы уметь хоть что-то записывать — крестики, плюсики уже не подходили. Читать научились тоже из-за шахмат — для того, чтобы играть, выигрывать, быть первым», — рассказывают родители.

По признанию Архипа, один из самых сложных соперников — Марьяна Осипова. Юная чебоксарка — победительница прошлогоднего «Шоколадного кубка». «Вообще, трудно дается игра с Марьяной. У нее свой стиль игры, а у нас — свой. Она более в закрытой позиции любит играть, а у нас более полуоткрытая», — говорит Архип.

Также он отмечает игру Федора Бондарева из Оренбургской области: «Это очень хороший достойный соперник, с которым нужно достаточно серьезно играть».

Впрочем, шахматы дают возможность на равных сразиться и с теми, кто в несколько раз старше тебя. «В Чувашии есть Аршинов, Иевлев, к которым мы сейчас пытаемся подобраться, чтобы научиться хотя бы вничью с ними играть», — говорят в семье Морозовых.

КСТАТИ

На «Шоколадный кубок» в Чебоксары приедет вице-чемпион мира по шахматам, чемпион мира по шахматам Сергей Карякин. В свое время, в возрасте 12 лет и 7 месяцев, он стал самым юным гроссмейстером в истории мировых шахмат (несколько лет назад рекорд был побит). Это достижение заинтересовало Морозовых — глядишь, Архип станет новым рекордсменом.

Церемония открытия «Шоколадного кубка»-2024 пройдет в театре оперы и балета 2 августа и начнется в 19.00. Помимо Карякина в ней примут участие председатель оргкомитета «Шоколадного кубка», депутат Госдумы Анатолий Аксаков, исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачев, гендиректор АО «АККОНД» (компания — генеральный спонсор «Шоколадного кубка») Валерий Иванов, председатель Федерации шахмат Чувашии Михаил Мельник, представитель наблюдательного совета Федерации шахмат России Игорь Бурштейн.

Несмотря на юный возраст, Архип Морозов выиграл немало трофеев. Среди них, однако, пока нет кубка из шоколада. Фото из семейного архива Архипа Морозова

Публикуется в рамках проекта «Путевка в жизнь для каждого ребенка», выходящего при поддержке Минцифры Чувашии