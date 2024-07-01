Уроки истории и формула Победы

ФОТОРЕПОРТАЖ

В Чувашии с 25 по 28 июля проходил Всероссийский фестиваль военно-исторических клубов и поисковых отрядов «На рубеже». Впервые в этом году он был организован в Козловском муниципальном округе, у мемориала «Строителям безмолвных рубежей», где сохранились фрагменты фортификационных сооружений Казанского оборонительного обвода.

«В третий раз мы собрались на фестивале, где вспоминаем важнейшие факты истории. В этом году поменялась локация и содержание, фестиваль развивается и двигается вперед, — сказал на церемонии открытия мероприятия Глава республики Олег Николаев. — Каждый день народы Российской Федерации, в том числе наши земляки, защищают свое Отечество на полях специальной военной операции. И события, которые происходили в годы Великой Отечественной войны, переживаются совсем по-другому сегодня. Мы с вами закладываем новые традиции, которые позволят не только помнить, но и по-новому передавать память о тех событиях новым поколениям. Школьники, студенты — участники поисковых движений делают важный вклад в формирование и сохранение исторической памяти. Благодарю вас за это. Двигаясь вперед и действуя вместе, сможем преодолеть любые сложности, обязательно достигнем Победы».

Фестиваль объединил более 300 патриотических клубов и поисковых отрядов из более 20 регионов России. Специальным гостем стал Александр Даркович — Герой России, генеральный директор Общероссийской общественно-государственной организации «Ассамблея народов России».

«Поисковое движение является одним из важнейших составляющих в работе по сохранению памяти нашей Родины. Память о подвигах, которые совершили наши прадеды и деды в годы Великой Отечественной войны, играет важную роль в воспитании нашего молодого поколения, — подчеркнул Даркович. — Можно читать книги, смотреть фильмы, изучать историю нашей страны, но не осознавать тех событий. А когда участники поисковых движений сами находят павших воинов, выясняют их судьбу и передают родственникам, — это величайшая работа. Спасибо и низкий поклон всем вам за нее».

Сам фестиваль не оставил никого равнодушным. Выставка техники времен Второй мировой войны, интерактивные площадки в виде полевой парикмахерской и почты, развернутые лагеря Красной Армии и Вермахта — привлекало внимание абсолютно все. Также работали выставки поисковых отрядов и групп поддержки солдат, находящихся на специальной военной операции. Можно было не только посмотреть на процесс создания маскировочных сетей, окопных свечей, но и принять в этой работе непосредственное участие.

Валентина Долгова из города Шумерли рассказала нам об истории создания волонтерской организации «Группа поддержки ребят»: «Когда началась частичная мобилизация, конечно, захотелось поддержать наших земляков — простых ребят, которые защищают нас. И сначала организовалась небольшая группа, около восьми человек — приняли решение помогать по мере возможности. Мы даже не думали о больших объемах и масштабах, но потихоньку к нам начали присоединяться другие люди. Время пролетело незаметно, в сентябре уже исполняется два года, как мы начали этим заниматься, а нас уже больше двух тысяч человек. Девять пунктов плетения сетей открыто по району и в городе. Конечно, основным запросом ребят остается техника. Сейчас мы готовим уже пятый дрон, скоро будем отправлять. Тепловизоры, прицелы — помогаем, чем можем. И, конечно, ждем наших бойцов домой, гордимся ими».

Конечно, самым ожидаемым событием фестиваля стала военно-историческая реконструкция битвы Белорусской стратегической наступательной операции «Багратион». Восстановленная техника времен Второй мировой выехала на точки. Бойцы покинули лагерь и заняли позиции на огневом рубеже. Прошла разведка кавалерией и, наконец, началась атака немецких укреплений. Зрелище действительно завораживающее. На сбор информации и подготовку ушло много времени и сил, но результат явно того стоил. А неожиданно появившийся в небе самолет и вовсе дал понять: шутки кончились. На поле боя было все — выстрелы, взрывы, атака Красной Армии и контратака Вермахта. Даже зная заранее исход битвы, наблюдать было действительно волнительно: а вдруг что-то пойдет не так? Но, конечно же, все закончилось успешно, и вот подбитые «Куницы» увозят с поля боя, а наши «солдаты» радостно обнимаются у захваченного вражеского дзота.

Нам удалось пообщаться с участниками реконструкции. «У меня воевали оба деда, а один из них даже брал штурмом Берлин. Благодаря им я с малых лет приобщался к нашей великой истории. Для меня участие в этой реконструкции, конечно, большая честь», — рассказал Артем Фоминых, приехавший в Чувашию из Челябинска.

Подготовка такой реконструкции — задача нелегкая. Поисковые отряды из разных регионов собрались, чтобы сделать все максимально правильно и исторически верно. «Работа начинается с базовых вещей — с создания облика снаряжения бойца конкретных времен и событий. Поднимаются документация, приказы и, обязательно, фотографии. Ведь, как это часто бывает, описание формы в уставе и то, что солдаты носили непосредственно на поле боя, сильно различается», — поделился своим опытом Артем Безматерных, участник реконструкции из города Перми.

Баходир Хамраев