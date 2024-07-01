Каждый второй житель республики требует наблюдения со стороны медиков

Только 19,8% обследованных в рамках диспансеризации жителей республики не имеют хронических заболеваний и не нуждаются в диспансерном наблюдении. Таковы результаты диспансеризации взрослых по итогам первой половины 2024 года, представленные и.о. министра здравоохранения Владимиром Гладневым на еженедельной планерке у Главы Чувашии Олега Николаева.

В ходе оглашения Послания к Федеральному Собранию Президент России Владимир Путин анонсировал новый нацпроект «Продолжительная и активная жизнь». В его основе — профилактическая работа среди населения, в том числе диспансеризация. По итогам нынешнего первого полугодия профилактический осмотр прошли 270 тыс. жителей Чувашии, или 51,9% от годового плана: 45% из них были направлены на второй этап для уточнения диагноза.

Начиная с этого года, предусмотрена выездная диспансеризация. За полгода ее прошли в коллективах более 20 тыс. человек — это 48% от плана года. Однако есть трудности в организации выездной диспансеризации, отметил Гладнев. Поэтому он попросил глав округов оказать содействие медицинским организациям.

За полугодие впервые выявлено 25 тыс. случаев хронических заболеваний. Из них более 49% — у лиц трудоспособного возраста. В лидерах — болезни сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, сахарный диабет. По онкологии обнаружено 328 случаев. Среди факторов риска развития болезней — нездоровое питание, курение, злоупотребление спиртным, низкая физическая активность. Для профилактики проводится консультирование населения.

По результатам диспансеризации здоровыми могут считать себя 19,8% обследованных, 9% имеют факторы риска, у остальных есть те или иные заболевания. На сегодня можно констатировать, что каждый второй житель требует наблюдения со стороны медиков.

Олег Николаев обратил внимание на то, что диспансеризация — это очень хороший инструмент выявления заболеваний на раннем этапе с последующим их лечением. Отраслевым исполнительным органам власти необходимо более внимательно отнестись к организации прохождения диспансеризации, особенно Минсельхозу и Минпромэнерго, в чьем ведении находятся самые крупные работодатели.