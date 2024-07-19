В Цивильском округе прокладывают коммуникации в деревне Вурумсют

Автор: Елена КазаринаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Фото cap.ru

Голубое топливо пойдет в дома

Газопровод протяженностью 5,7 км позволит подключить к природному газу 238 строящихся индивидуальных домов, которые предназначены для многодетных семей. Проект является частью республиканской программы «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства». Он реализуется строго по графику, утвержденному руководством АО «Газпром газораспределение Чебоксары». Сегодня «голубую нитку» протянули уже более чем на три километра, установлены два газорегуляторных пункта. По плану, ввод газопровода в эксплуатацию ожидается в третьем квартале этого года, сообщает Минстрой Чувашии.

Опубликовано: 22 июля 2024 г.


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