Чувашские фермеры подсластили ягодой фронтовые будни

Кроме самого необходимого, что может пригодиться нашим бойцам в военно-полевых условиях, отправляют в зону СВО и особенные гостинцы, которые подняли бы ребятам настроение, напомнили о доме — например, пироги, мед, чувашские конфеты, квас. А в ягодный сезон хочется побаловать солдат ароматной клубникой.

Такую посылку в виде нескольких ящиков свежей садовой земляники недавно собрал для чувашских воинов фермер из Комсомольского округа. А вместе с ним отправил подарок и сельхозкооператив «Чувашская мечта», сотрудники которого заготовили для бойцов сушеные фруктово-ягодные и суповые наборы.

В ответ бойцы прислали видео с благодарностью. «Всем привет! Вот… нам привезли гуманитарку, — поделился радостью на чувашском языке один из наших земляков. — Эти ягоды нам, участникам СВО, присылает парень из Новочелны-Сюрбеево Комсомольского округа Олег Кашкаров. Сам он занимается выращиванием ягод, и очень часто угощает нас! Огромное спасибо ему!»

Как отмечают в Минсельхозе Чувашии, фермеры республики не первый раз отправляют свою продукцию участникам СВО. Стараются радовать земляков и деликатесами. Напомним, этой весной предприниматель Евгений Шуваев передал для бойцов полсотни упаковок шартана со словами: «Пусть бойцы вспомнят вкусы малой родины».