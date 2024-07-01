В селе Красноармейское благоустроено новое общественное пространство

Игровая площадка возле дома № 28 по улице Гурия Степанова уже пользуется особой популярностью. На развитие этой территории было направлено свыше 3 млн рублей из федерального, республиканского и местного бюджетов, сообщает пресс-служба администрации Красноармейского муниципального округа.

Подрядчик учел мнение окрестных жителей, снабдив площадку покрытием из гранитного отсева. Малые архитектурные формы, освещение и ограждение создают красивый завершенный образ общественного пространства.

Этот объект благоустройства стал седьмым по счету с начала действия проекта. С 2021 года общественные территории, которые необходимо обустроить в первую очередь, определяют сами жители республики. В 2025 году по итогам Всероссийского электронного голосования, прошедшего в марте-апреле, в селе Красноармейское планируется обновить спортивную площадку возле дома № 13 по улице Лесной.

С каждым годом облик села становится интереснее и красивее благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда» (направление «Формирование комфортной городской среды»). Он открывает большие возможности в благоустройстве общественных пространств.