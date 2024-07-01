Мост закрывается на ремонт

В столице Чувашии приступили к ремонту пешеходного моста Чебоксарского залива. Сооружение давно нуждалось

в основательном обновлении. Как отмечают в администрации города, на объекте протяженностью около 320 метров заменят асфальт, водоотводные трубки, решетки и канализационные люки. Для безопасности пешеходов дамбу временно закроют. Привести в порядок мост намечено в сжатые сроки. До начала августа работы необходимо завершить — поставил задачу глава Чебоксар Владимир Доброхотов. И попросил чебоксарцев и гостей столицы с пониманием отнестись к временным неудобствам. Скоро это место для прогулок станет более красивым, безопасным и комфортным.