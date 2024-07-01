Чувашия и Беларусь — крепкий союз

Партнерство двух республик становится прочнее

С крепких рукопожатий началась встреча Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко и Главы Чувашии Олега Николаева во Дворце Независимости в Минске. За круглым столом обсуждались «точки соприкосновения» не только в экономике, но и в гуманитарной сфере — науке, образовании, культуре.

Партнер новый, но перспективный

Напомним, наша делегация в минувшие выходные прибыла в братскую республику с деловым визитом. В понедельник прошли самые важные переговоры с Главой государства. Поприветствовав Олега Николаева на белорусской, «не чужой» для чувашского народа земле, Александр Лукашенко отметил, что гость впервые посещает Беларусь в качестве губернатора. «Чувашская Республика — пока партнер новый, но абсолютно перспективный», — сказал белорусский лидер. Он наслышан, что Чувашия стабильно входит в десятку лучших по ряду показателей, а по темпам роста промышленного и обрабатывающего производства — в тройке лидеров.

Справка «СЧ» Сотрудничество Чувашии и Беларуси имеет долгую историю. Так, в 2009 году был подписан договор об установлении побратимских связей между городами Чебоксары и Гродно. А в 2017-м в целях международного взаимодействия и расширения двусторонних связей между Кабинетом министров Чувашской Республики и Правительством Республики Беларусь заключено Соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве.

«Беларусь готова развивать существующую кооперацию и реализовывать новые проекты, о которых в течение этого визита договоримся», — заверил Лукашенко. И предложил удваивать товарооборот между республиками.

Сегодня белорусские тракторостроители и производители моторов поставляют комплектующие, двигатели на сборочные конвейеры Чебоксарского завода промышленных тракторов. Шасси МЗКТ востребованы на Шумерлинском заводе спецавтомобилей. МАЗ делает для Чувашии полноприводную версию колесной базы. Ряд белорусских предприятий поставляет компоненты для электротехнического кластера Чувашии. То есть сложилась давняя и прочная промышленная интеграция.

Драйверы роста Президент Республики Беларусь видит в станкостроительной отрасли. «Мы готовы разрабатывать и производить для вас всю необходимую линейку станков для металлообработки. Если вы предложите новые направления сотрудничества с учетом наших компетенций, мы с удовольствием согласимся», — сказал Александр Лукашенко. Еще одно направление для сотрудничества — транспорт и машиностроение. Жителям столицы Чувашии уже хорошо знакомы троллейбусы МАЗ, которые собираются на уфимском заводе. В этом году к контракту на почти сотню новых машин есть запрос еще на 40 единиц. Активно закупает регион белорусскую спецтехнику.

Как и в Чувашии, в Беларуси хорошими темпами развивается сельское хозяйство. Президент выразил готовность страны участвовать в строительстве современных животноводческих и птицеводческих ферм, делиться технологиями. Интерес для российского региона могут представлять и белорусские комбикорма для животноводства, включая выращивание рыбы. Схожее производство есть, например, в российском Шебекино. «Знаю, что там непростая ситуация. Если нужно подставить плечо, чтобы наша компания, похожая на шебекинскую, поработала в России, в том числе у вас, в Чебоксарах, пожалуйста, мы можем это сделать», — сказал Лукашенко.

Заинтересовались хмелеводством

К слову, белорусские ученые уже помогают коллегам в Чувашии выращивать картофель качественных сортов и хотят расширять связи, увеличивая перечень за счет других культур. Заинтересован лидер братского народа также в возрождении производства хмеля. Он осведомлен, что в Чувашии есть успешные наработки. «Нам очень нужен этот опыт, и если вы с нами поделитесь, это будет очень важно», — отметил Александр Лукашенко.

Особо он подчеркнул надежность Беларуси в исполнении партнерских обязательств. «Хочу, чтобы вы знали: все, о чем мы договоримся, свято будет исполняться», — заявил белорусский лидер.

Олег Николаев поблагодарил Александра Григорьевича за внимание к Чувашии и выразил уверенность, что эта встреча придаст новый импульс взаимовыгодным отношениям двух республик. По словам руководителя региона, помимо названных направлений видятся перспективы в совместной работе в области строительства и здравоохранения. Так, в Чувашии в ближайшее время планируется строительство республиканской клинической больницы, в связи с чем могут быть полезными не только компетенции строительной отрасли Беларуси, но и стройматериалы. Олег Алексеевич рассказал, что в Чувашии действуют два федеральных центра: один — по микрохирургии глаза, второй — по ортопедии и эндопротезированию. «По этому направлению коллеги высказали потребность, что для жителей Беларуси замена суставов актуальна. И мы, если необходимо, подставим плечо. До 300 человек готовы принять из Беларуси и оказать высокотехнологичную медицинскую помощь», — заявил Николаев.

Приоритетное партнерство

По большому счету визит Главы Чувашии в Республику Беларусь укрепляет наработанные связи и ставит новые задачи. «Белорусские партнеры для нас являются приоритетными, и мы с удовольствием обсудим все наши наработки и планы по возможному совместному претворению их в жизнь. Надо наращивать присутствие по тем направлениям, в которых мы традиционно сильны», — говорил Олег Николаев ранее, накануне поездки.

Чувашии действительно есть что предложить белорусским партнерам. Промышленность нашей республики показала высокий уровень развития, что открывает новые возможности для партнерства, особенно в электротехнической сфере. Сегодня предприятия Чувашии производят высокотехнологичную продукцию, востребованную не только в России, но и в странах СНГ. Электротехнические изделия региона заслуженно признаны, а модернизированные карьерные тракторы из Чебоксар снова востребованы как на российском рынке, так и за его пределами, включая африканские страны. Среди перспективных направлений сотрудничества Олег Николаев выделяет общественный транспорт, использование искусственного интеллекта и разработку единых цифровых платформ для техники, а также станкостроение, робототехнику, беспилотные технологии.

«Все регионы Российской Федерации заинтересованы в объединении с Беларусью для реализации серьезных и значимых проектов. И через это объединение наладить кооперацию, которая позволит использовать этот союзнический характер интеграции и формирование совершенно иных уровней передела, и более высокого качества продукции, которая будет востребована не только на территории государств Белоруссии и Российской Федерации, но и позволит нам конкурировать на мировом пространстве. И наши лидеры, запуская процесс интеграции наших стран в виде Союзного Государства, преследовали именно такую цель. А наша задача — претворять в жизнь и находить решения и формы взаимодействия», — отметил Глава Чувашии.

Надо сказать, что в Беларусь приехала солидная делегация — промышленники, аграрии, строители, транспортники, научные деятели, работники здравоохранения и образования, члены правительства Чувашской Республики и парламентарии. Уже состоялась встреча первого заместителя министра архитектуры и строительства Республики Беларусь Олега Швеца с министром строительства, архитектуры и ЖКХ Чувашии Михаилом Коледой. Олег Швец подчеркнул, что Беларусь успешно реализует проекты в различных регионах России, обладая богатым опытом в проектировании и строительстве значимых объектов. Михаил Коледа отметил важность взаимодействия в сфере проектирования, а также подчеркнул потребность Чувашии в высококачественных строительных материалах.

Также подписано соглашение о сотрудничестве между Министерством сельского хозяйства Чувашии, ОАО «Гомсельмаш», ЗАО «Агро-Инвест». Соглашение позволит существенно расширить возможности сотрудничества в поставках материально-технических ресурсов и обеспечении технической оснащенности сельскохозяйственного производства.

Встреча с земляками и патриотическое воспитание

В Республике Беларусь проживают более 650 чувашей. Основная часть — в городах Минск, Гомель и Гродно, что объясняется массовым приездом в 80-е годы прошлого столетия молодежи на возводящиеся крупные предприятия. В ходе визита в Беларусь делегация республики во главе с Олегом Николаевым встретилась с членами международного общественного объединения чувашей «Атал», которое находится в Минске.

Глава региона рассказал о сохранении культурных ценностей, традиций и памяти о подвиге чувашского народа в годы Великой Отечественной войны, а также пригласил членов общества принять участие в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и 105-летию Чувашской Республики в 2025 году. «Передаю вам дух жизни нашей общей малой родины, Чувашской Республики. Благодарю вас за то, что вы тоже трепетно храните чувашские традиции. Жизнь нас разбросала. В Чувашии живет 128 народов и национальностей, и все чувствуют себя комфортно, уверенно, безопасно и самореализовываются. В Белоруссии также», — сказал Олег Николаев.

Председатель международного объединения чувашей «Ат?л» Геннадий Александров рассказал, что они стараются активно участвовать, помогать в развитии экономических, культурных и других связей с Чувашией. В 2003 году создан ансамбль «Хам?рял», который приезжает на Всечувашский национальный праздник «Акатуй». «Можно много говорить о поездках по знаковым местам Чувашии, но один раз надо обязательно приехать и ощутить гордость за свою родную республику. Наша страна переживает сложные моменты, и то, что Беларусь встала рядом, дает нам уверенность, что мы по-настоящему братские народы», — отметила депутат Госдумы России Алла Салаева.

Председатель Чувашской республиканской общественной организации «Союз женщин Чувашии» Наталья Николаева пригласила прекрасную половину чувашской диаспоры в Республике Беларусь к участию в конкурсе «Я — женщина», который проходит в рамках празднования Дня Республики. А председатель Госсовета Леонид Черкесов рассказал о сотрудничестве законодателей Чувашии и Беларуси.

Во время своего визита Олег Николаев посетил и Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны, а также Мемориальный комплекс «Хатынь». Посещение таких памятных мест могут также стать частью образовательного процесса для школьников Чувашии. Министерства Чувашии и Беларуси в сфере образования обсудили перспективы заключения соглашений о сотрудничестве в области патриотического воспитания молодежи, развития поисковой деятельности и проведения совместных патриотических акций и «Живых уроков». Среди исторических мест, рекомендуемых для посещения, значатся Брестская крепость, Минск и Хатынь.

«Будем помнить традиции, наши корни, оживляя события всеми способами, в том числе интерактивными, чтобы наше подрастающее поколение знало и имело возможность руководствоваться этими знаниями, оценивая события современности. Для этого они должны больше перемещаться, больше коммуницировать друг с другом», — прокомментировал Олег Николаев.

Работа продолжается

Вчера Олег Николаев встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Республике Беларусь Борисом Грызловым. Темой встречи стали вопросы развития двустороннего сотрудничества. Глава региона рассказал Борису Вячеславовичу о росте торгово-промышленного оборота между Чувашией и Беларусью, о достигнутых соглашениях с белорусскими партнерами в сфере строительства, образования, а также о предстоящем подписании соглашения о побратимстве между городами Канаш и Осиповичи.

Борис Вячеславович отметил успешный опыт Чувашии по разработке мастер-плана Чебоксарской агломерации, благодаря его выполнению к 2030 году численность населения увеличится на 150 тыс. человек. Мастер-план охватывает примерно 20% территории всей республики и около 80% жителей Чувашии.

Игорь Васильев,

Елена Тры