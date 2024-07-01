В Росреестре Чувашии подвели итоги за полугодие. Статистика показала увеличение сделок с ипотекой

«Если посмотреть на динамику принятых заявлений о регистрации ипотеки, то сразу бросается в глаза рост обращений в июне этого года. Тогда подходил срок завершения выдачи семейной ипотеки, и многие семьи поспешили воспользоваться последним шансом. К примеру, в январе было подано всего 527 заявлений о регистрации ипотеки с привлечением кредитных средств, а в июне уже 1026», — рассказала заместитель руководителя Управления Росреестра по Чувашии Татьяна Васильева.

Всего с начала этого года в региональный Росреестр поступило 4222 заявления об ипотеке, в том числе семейной. Из общего количества заявлений 77% — в электронном виде.

На днях Минфин России сообщил о том, что семейная ипотека по ставке 6% на покупку квартиры в новостройке или строительство индивидуального жилого дома продлена до 2030 года. Программа распространяется на семьи с детьми, где есть хотя бы один ребенок в возрасте до шести лет. Ставка по программе составит 6%, в том числе и для жителей Дальнего Востока.