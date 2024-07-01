СЕРГЕЙ АРТАМОНОВ,

вице-премьер — министр сельского хозяйства Чувашии:

«В ягодоводстве у нас действуют четыре прямые меры господдержки: гранты «Агростартап» и «Перспектива», субсидия на закладку и уход за многолетними насаждениями и субсидия на закладку земляники садовой. На сегодняшний день ягодные плантации в Чувашии занимают 78 га, с них собирают 280 тонн ягод. И когда будут освоены грантовые средства и достигнуты все показатели по бизнес-планам, объем производства вырастет до 780 тонн, а площади — 81 га. А это знаете, с чем можно сравнить? Например, это может быть поезд из 50 вагонов, каждый из которых заполнен ягодами. Или еще интереснее — башня из 195 слонов, каждый из которых символизирует 4 тонны сочных ягод. Ягоды — перспективное направление. И делиться опытом в этой сфере на «Ягодный фестиваль» приедут ведущие эксперты страны».