Новички на старте

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Более 177 млн рублей господдержки на развитие хозяйств получили начинающие фермеры Чувашии. Благодаря гранту «Агростартап» поддержкой заручился 41 сельский предприниматель.

Итоги конкурсного отбора по предоставлению гранта озвучены на планерке у вице-премьера — министра сельского хозяйства Чувашии Сергея Артамонова. Всего заявки в 2024 году подали 88 претендентов, к конкурсу допустили 62. В итоге средства будут направлены 14 овощеводам, 11 фермерам, занимающимся мясным скотоводством, шести ягодоводам, четырем коневодам, трем представителям молочного производства, двум пчеловодам и одному овцеводу. «Агростартаперы» работают в Аликовском, Батыревском, Вурнарском, Ибресинском, Комсомольском, Мариинско-Посадском, Моргаушском, Чебоксарском, Шемуршинском и Яльчикском округах.

«Грант «Агростартап» — востребованная мера господдержки. В этом году получателей стало на шесть больше, чем в прошлом, также на 1 млн рублей увеличена предельная сумма гранта. Соответственно финансирование выросло на 57 млн рублей. Спасибо за это депутатскому корпусу и Главе региона. Фермерам остается только правильно эти средства использовать и развивать вместе с нами сельское хозяйство республики», — отметил Сергей Артамонов.

Опубликовано: 10 июля 2024 г.


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