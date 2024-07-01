Обмен опытом и идеями

На День поля, который пройдет 17-18 июля, в Чувашию приедут компании из 16 регионов страны и привезут 227 единиц техники.

Как сообщает пресс-служба Минсельхоза, здесь будет организована выставка сельхозтехники для обработки почвы, посева, защиты растений, заготовки кормов, уборки урожая. Запланированы семинары о новых сортах и повышении эффективности сельского хозяйства, осмотр опытных делянок для ознакомления с технологиями возделывания культур.

Своими агропромышленными достижениями и разработками поделятся компании из Воронежской, Кировской, Липецкой, Нижегородской, Ростовской, Самарской, Ульяновской областей, Санкт-Петербурга, Москвы и других субъектов страны. Всего заявки на участие подали 68 компаний, половина из них — это производители техники.

День поля в Чувашии пройдет в 18-й раз. Обмен опытом и новыми идеями способствует повышению объема и качества урожая, считают специалисты.

По традиции смотр аграрных достижений пройдет на базе Чувашского НИИСХ в Цивильском округе.

Фото Максима Васильева из архива редакции