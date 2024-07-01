Четыре дочки и сын-богатырь

Автор: Екатерина КазнинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Конкурс «Я — женщина!» успешно завершен, но судьбы его героинь по-прежнему интересны председателю Союза женщин Чувашии Наталье Николаевой. Об одной из победительниц, Анне Чумаковой, ставшей мамой в пятый раз, она рассказала в телеграм-канале.

«Спустя неделю после победы в конкурсе «Я — женщина» Анна родила мальчика весом почти 4 кг и ростом 55 см. Богатырь! — поделилась радостным событием Наталья Николаева. — Теперь у четырех девочек в семье Чумаковых появился маленький братик Дима. С этим событием я их всех от души поздравляю!»

Вспомнила председатель Союза женщин и выступление Анны Чумаковой на конкурсе. «Ее выход на сцену вызвал искреннее восхищение зрителей, — написала она. — Анна стала обладательницей главного приза в номинации «Жди меня». В своем конкурсном видеоролике она смогла передать силу, нежность и мудрость женщины, которая растит детей и своей любовью приближает Победу».

Фото из телеграм-канала Натальи Николаевой
Опубликовано: 10 июля 2024 г.


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