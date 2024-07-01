Чемпионы идут в журналисты через «СЧ»

Многократная победительница чемпионатов мира по художественной гимнастике стала дипломированным журналистом.

Два года назад в стенах редакции газеты «Советская Чувашия» состоялось уникальное событие: здесь проводила защиту дипломной работы выпускница отделения журналистики Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова Лана Прусакова — чемпионка Универсиады, вице-чемпионка мира по фристайлу. Сейчас по этому пути пошла другая именитая спортсменка из Чувашии, пятикратная чемпионка мира по художественной гимнастике, уроженка Чебоксар Евгения Леванова. Она успешно защитилась здесь же.

Для автора этих строк стремление титулованных спортсменов посвятить свою жизнь журналистике не только приятно, но и полезно. Журналистика не стоит на месте, появляются новые направления. А свежий взгляд на основы профессии в эпоху развития технологий как нельзя кстати. В своей дипломной работе — «Освещение в прессе достижений художественной гимнастики России» — Леванова как раз эти тенденции и отразила. И, конечно же, рассказала о роли спортивной журналистики в жизни современного общества.

«Спортивная журналистика обладает уникальными чертами, которые отличают ее от других форм журналистики. У нее есть специфический предмет рассмотрения и особая целевая аудитория. Спортивный журналист может четко планировать свою работу на весь год, следуя спортивному календарю, который составляется федерациями перед каждым сезоном», — в частности, считает гимнастка. С этой точкой зрения невозможно не согласиться.

В целом дипломную работу члены комиссии сочли не только убедительной, но и увлекательной, и единогласно оценили ее на отлично. Состав, кстати, оказался разношерстным, и у каждого возникли свои профессиональные интересы. Так, генеральный директор — главный редактор «Советской Чувашии» Владимир Васильев посчитал, что неплохо было бы некоторые упомянутые в работе факты биографии Левановой отразить на страницах газеты. А заведующий кафедрой журналистики ЧувГУ Анатолий Данилов заявил, что для спортсменки открыт и научный путь: можно поступить в магистратуру.

Пока же Леванова, завершившая выступления в гимнастике, активно занимается организаторской и тренерской деятельностью: совсем недавно она проводила международный турнир в Ереване.

Это и стало основной причиной того, что Евгения, как и Лана Прусакова два года назад, защищала диплом отдельно от остальных выпускников. И эта необходимость была юридически закреплена: в ректорат ЧГУ имени И.Н. Ульянова поступили соответствующие официальные письма от руководителей федераций художественной гимнастики России и Армении.

Продвигать художественную гимнастику Леванова планирует и в родных Чебоксарах. Первые шаги уже сделаны: в прошлом году она провела Открытый межрегиональный турнир «Евгения». Сюда приехали спортсменки из Марий Эл, Московской области, Татарстана, выступили и представительницы Чувашии. Символично, что соревнования прошли в спорткомплексе Чувашского госуниверситета.

…Для семьи Левановых «Советская Чувашия» имеет особое значение. Ранее мы сделали несколько объемных работ о гимнастке и получили от героини и ее мамы Екатерины Леонидовны высокие оценки. Отрадно, что наши публикации были упомянуты и в дипломной работе многократной чемпионки. Надеемся, что фамилия новоявленной журналистки Евгении Левановой будет присутствовать и в качестве автора текстов «СЧ».

Фото Валерия Панфилова